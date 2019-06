Boze onderbuurman zwaait met hakbijl naar moeder en dochter

De 31-jarige vrouw en haar dochter belden bij de Waalwijker aan om te vragen wat het probleem was. De man werd boos, pakte de bijl en zwaaide ermee in de richting van het tweetal.

De politie kreeg een melding over geluidsoverlast in een huis in de Baardwijk. Toen zij ter plaatste kwamen, hielden ze zich niet bezig met de overlastgevers maar de dreigende buurman. Hij is opgepakt en zijn hakbijl is in beslag genomen.