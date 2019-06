Mannen krijgen taakstraffen voor rol bij azc-rellen Heesch, één moet ook zaklamp politie vergoeden

Vier mannen moeten taakstraffen uitvoeren voor hun betrokkenheid bij de gewelddadige demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Heesch. De taakstraffen variëren van 40 tot 180 uur, zo bepaalde de rechtbank in Den Bosch woensdag.

Naast een taakstraf van 180 uur moet een 32-jarige man uit Oss ook één dag de cel in. Zijn 22-jarige plaatsgenoot is veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf. Hij hoeft dus niet naar de gevangenis, tenzij hij in zijn proeftijd van een jaar opnieuw in de fout gaat. Wel wacht hem een taakstraf van 180 uur.

Voor zijn rol bij de rellen is een 32-jarige man uit Heesch veroordeeld tot 120 uur taakstraf. Een andere man (47) uit Heesch is vrijgesproken voor deelname aan de rellen. Wel is hij veroordeeld voor de diefstal van een zaklamp van de politie. Hij krijgt hiervoor een taakstraf van 40 uur. Ook moet hij 143 euro schadevergoeding betalen aan de politie.

Vuurwerk

Het protest liep in januari 2016 volledig uit de hand. ME'ers werden bekogeld met vuurwerk, eieren en houtblokken. Een ruit van het gemeentehuis werd ingegooid en demonstranten probeerden naar binnen te gaan. Op dat moment was een raadsvergadering aan de gang.

De politie kwam de relschoppers op het spoor op basis van camerabeelden. Twee weken geleden ontkenden de vier dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan relschoppen en geweld. Drie van hen beweerden niet eens bij het protest aanwezig te zijn geweest. Tegen de mannen waren taakstraffen van 160 uur en schadevergoedingen van honderden euro's geëist.