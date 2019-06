Agenten leren bootjevaren in hun nieuwe politieboot in Moerdijk en niemand is zeeziek geworden

De ‘opstappers’ zijn reguliere agenten van het basisteam. Het is de bedoeling dat ze vertrouwd raken met de boot die maximaal tachtig kilometer per uur gaat. “Vandaag leren ze wat over veiligheid, weersverwachting en stroming. Daarna gaan ze varen zodat ze kunnen voelen hoe de boot aanvoelt”, vertelt wijkagent Stefan Visser van de Zeehaven Moerdijk.

Wens in vervulling

De politieboot was een lang gekoesterde wens van de politie en de gemeente Moerdijk. Visser: “De haven ontvangt ongeveer 2000 schepen en zo’n 13.000 binnenvaartschepen per jaar. We willen het veiliger maken door meer toezicht te houden. We zijn heel blij dat dit nu kan.”

Vorige maand werd met een andere politieboot van de landelijke eenheid uit Dordrecht nog een crystal meth-lab opgerold in een binnenvaartschip in de haven van Moerdijk. “Dat is een goed voorbeeld waarom een politieboot zo belangrijk is. Je kunt met een auto niet overal bij komen om dit soort dingen op te pikken”, vertelt wijkagent Visser.

Bootgevoel

Ondertussen mag zijn collega Werner van Beers van het basisteam in Roosendaal nog even voelen aan het stuur: “Hartstikke leuk om dit te ervaren. We gaan binnenkort surveilleren met het haventeam. Je weet nu hoe de boot voelt en reageert onder bepaalde omstandigheden en dat is belangrijk.”

Instructeur Jack Mulder benadrukt dat het zeker niet de bedoeling is dat de agenten als ‘opstappers’ uitgebreide nautische kennis opdoen. “Net zoals je bij zwemles kinderen watervrij maakt, zo moeten de collega’s hier vooral ervaren hoe zich op de boot kunnen bewegen. Voor zover ik weet, is vandaag niemand zeeziek geworden.”