Eikenprocessierups in de Efteling: ‘Mijn kleinzoon zit onder de bultjes en slaapt al nachten slecht’

De kleinkinderen van Truus Coppelmans (71) hadden na een dagje Efteling last van bultjes op het lichaam door de eikenprocessierups. De vijftienjarige kleinzoon Jort had hier het meeste last van en moest naar de dokter.

Truus gaat met het hele gezin elk jaar een dagje naar de Efteling. De boom waar het gezin de eikenprocessierups zondag zag, stond tussen de achtbaan De Vliegende Hollander en het koffiekraampje. “Mijn kleinzoon Jort ging in De Vliegen Hollander en had de meeste bultjes op zijn armen en knie. Mijn tienjarige kleinzoon Luuk had kleine bultjes op zijn arm. Iedereen had er wel een beetje last van, maar vooral mijn twee kleinzoons.”

Dokter

Maandag is Jort naar de dokter geweest. Hij heeft daar zalf gekregen voor de jeuk. De vijftienjarige jongen heeft nog steeds veel last van de bultjes en slaapt volgens zijn moeder al drie nachten slecht. Het behaarde beestje heeft brandharen en dat zorgt niet alleen voor jeuk, maar ook voor huiduitslag en irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Sinds dit weekend is de Efteling bezig om de eikenprocessierups te bestrijden. Volgens een woordvoerder van het attractiepark heeft de Efteling elk jaar last van het beestje.

Record

Door het warme voorjaar lijkt 2019 een recordjaar te worden voor de eikenprocessierups volgens Staatsbosbeheer. In veel eikenbomen zijn de nesten al te zien. Hoewel Staatsbosbeheer geen voorstander is van bestrijding, maakt het door de overlast een uitzondering.