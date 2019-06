Grote politiecontrole bij A67 naar verstekelingen in vrachtwagens: 'Kan mensenlevens kosten'

Politie zoekt naar vluchtelingen in vrachtwagens

Met de inzet van politiehonden hebben politie en Marechaussee woensdagmiddag gezocht naar verstekelingen in vrachtwagens. De zogeheten 'inklimmers', mensen die stiekem in een vrachtwagen klimmen, zijn een groot probleem zegt de Koninklijke Marechaussee.

Meestal willen vluchtelingen die in een vrachtwagen klimmen naar Engeland. "We hebben de laatste tijd een stijging gezien van inklimmers die op allerlei manieren in vrachtwagens klimmen", zegt Roy Regterschot, coördinator mensenhandel en mensensmokkel bij de Koninklijke Marechaussee.

Volgens hem kan het tot levensgevaarlijke situaties leiden: "Mensen kunnen in een container zitten die luchtdicht is. Het is tot nu toe gelukkig nog niet tot ongelukken gekomen." Door de actie willen politie en Marechaussee een beeld krijgen van de herkomst en de bestemming van de inklimmers. Ook willen ze mensen waarschuwen: "Doe het het niet! "

Mensensmokkel

Achter de inklimmers zitten vaak criminele bendes. Mensen betalen soms enorme bedragen om meegesmokkeld te kunnen worden. Ook personenauto's worden af en toe gecontroleerd. "Want ook daar kunnen mensensmokkelaars inzitten", aldus Regterschot. In Brabant heeft de politie het afgelopen anderhalf jaar ruim driehonderd inklimmers gevonden in vrachtwagens.

Speurhond

Vooral de inzet van speurhonden is effectief. Die ruiken meteen of er mensen in een vrachtwagen verborgen zitten. De politie toont aan de media hoe een politiehond meteen aanslaat als er iemand in een vrachtwagen zit. De komende tijd zullen er meer van dit soort controles worden gehouden.