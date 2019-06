Noodweer: zo werden de honderden meldingen bij de brandweer in goede banen geleid

In de Armhoefstraat in Tilburg viel een dikke tak op een BMW. (Foto: Toby de Kort)

Als er noodweer op komst is, beginnen de alarmbellen bij de brandweer te rinkelen. Dat was ook dinsdagavond het geval. De zogenoemde procedure extreem weer werd gestart. Een inkijkje in een stormachtige lenteavond.

Het zuidoosten van de provincie kreeg er dinsdagavond flink van langs. Enkele uren voordat de donderwolken over dit deel van Brabant trokken, was het bij de brandweer Brabant-Zuidoost alle hens aan dek.

Zo werden acht centralisten ingezet op de meldkamer, twee meer dan normaal. De spoedeisende 112-meldingen kunnen op die manier door de centrale meldkamer worden verwerkt.

De brandweerposten in de regio fungeren tijdens zo’n procedure ook als meldkamer. Daarvoor staan mensen stand-by. Minder urgente meldingen worden doorgeschakeld naar deze ‘minimeldkamers’ op de kazernes.

Zuidoost-Brabant kreeg het dus flink voor de kiezen. Tussen dinsdagavond zes uur en woensdagmorgen negen uur kwamen maar liefst 696 meldingen binnen. Met 337 meldingen was Eindhoven de koploper. Helmond (49) en Geldrop-Mierlo (35) volgen op gepaste afstand.

Midden- en West-Brabant

Navraag bij de brandweer Midden-West-Brabant leert dat het daar juist rustig was. In totaal kwamen er 35 meldingen binnen. “Bij een flinke herfststorm zijn dat er honderden”, zegt een woordvoerder. Bij deze regio stonden echter ook mensen stand-by vanwege de procedure extreem weer. “Alleen bleek dit niet nodig.”

De brandweer Midden-West-Brabant moest onder meer in actie komen in Sprang-Capelle en Waalwijk, waar de bliksem insloeg bij twee woningen. Dat zorgde voor brandjes in de meterkast. In Geertruidenberg en Chaam sloeg de bliksem in in de kerktorens. Ook waren brandweerlieden druk bezig met de spoorproblemen tussen Breda en Rotterdam en Bergen op Zoom en Vlissingen.

De brandweer in de regio Brabant-Noord kreeg 81 schademeldingen binnen.