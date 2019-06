Han van Midden (42) nieuwe burgemeester van Roosendaal

De 42-jarige Van Midden werkt sinds 2015 als griffier bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor had hij al verschillende adviesfuncties bij die gemeente. Zo werkte hij onder andere voor de raadsênquete over de Museumparkgarage en de commissie tot Onderzoek van de rekening.

Eerste reactie Van Midden

In een eerste reactie zegt Van Midden: “Ik ben enorm trots dat ik ben voorgedragen voor het mooiste ambt van de prachtige gemeente Roosendaal. Het vervult mij met trots dat ik zoveel vertrouwen krijg van de gemeenteraad. Ik kijk er naar uit om de Roosendalers snel te ontmoeten, te spreken en in het hart te sluiten.”

Elf sollicitanten

Tien mannen en één vrouw solliciteerden naar naar het burgemeesterschap van de gemeente Roosendaal. Zeven van hen deden dat als (oud) burgemeester of wethouder. De vier anderen sollicitanten zijn politiek en bestuurlijk actief als nevenfunctie.

Koninklijk Besluit

De aanbeveling voor het burgemeesterschap in Roosendaal gaat nu naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Koning Willem-Alexander zet daarna zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit. Verwacht wordt dat de nieuwe burgemeester op 3 oktober wordt beëdigd.

Jacques Niederer (59) begon op 17 januari 2011 als burgemeester van Roosendaal. Daarvoor was hij raadslid in Bergen op Zoom, wethouder in Breda en burgemeester in zijn geboorteplaats Weert. Van 1998 tot en met 2002 zat hij namens de VVD in de Tweede Kamer. Wat hij nu gaat doen is nog onbekend.