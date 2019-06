Han van Midden (42) nieuwe burgemeester van Roosendaal: 'Ik wil Roosendalers in het hart sluiten'

De 42-jarige Van Midden werkt sinds 2015 als griffier bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor had hij al verschillende adviesfuncties bij die gemeente. Zo werkte hij onder andere voor de raadsênquete over de Museumparkgarage.

Eerste reactie Van Midden

In een eerste reactie aan Omroep Brabant zegt Van Midden: “Ik ben enorm blij, enorm vereerd met het vertrouwen dat de gemeenteraad van Roosendaal in me uitspreekt. Ik kijk er heel erg naar uit om de Roosendalers snel te ontmoeten, te spreken en in het hart te sluiten.”

"Ik ben geen onbekende, ik ben een aantal keer in Roosendaal geweest als adviseur. Wat me opviel was de leuke gemoedelijke sfeer in de gemeente. De lieve mensen, de prachtige omgeving, dat heeft me gewogen om te solliciteren op deze profielschets", legt Van Midden uit.

Incognito op de fiets

Het Roosendaalse gevoel maakte hij al van dichtbij mee daags voor het gesprek met de vertrouwenscommissie. Toen fietste hij een dag incognito op een OV-fiets door de stad en de dorpen. "Ik pakte op het station een kapotte fiets uit het rek."

Hij vervolgt: "In Rotterdam zouden ze dan zeggen: 'pak maar een nieuwe'. Hier zeiden ze met een vriendelijk gezicht: oh nee die maken we wel even voor u. Daarna reed ik door de stad en dorpen van Roosendaal en wat mij opviel was dat ik spontaan gegroet werd door de mensen. Dat was heel leuk."

Grote drijfkracht

"Naast het feit dat ik een groot netwerk meebreng, breng ik een grote drijfkracht en motivatie mee om mensen bij elkaar te brengen. Dat zal niet alleen zijn door mensen aan elkaar te koppelen, maar ook door overal te zijn, m’n gezicht te laten zien, in goede en in slechte tijden en de harmonie te bewaken. Een goede burgervader is er niet voor zichzelf, maar voor de stad"

Van Midden woont nu nog in Rotterdam samen met zijn partner Suzanne (41) en zijn twee kinderen Esther (9) en Max (6). Naast Roosendaal houdt hij ook van Schotland, koken, fietsen en wintersporten. Waar hij straks gaat wonen weet hij nog niet.

Elf sollicitanten

Tien mannen en één vrouw solliciteerden naar naar het burgemeesterschap van de gemeente Roosendaal. Eric de Regt van de Roosendaalse Lijst, de grootste partij in de raad, is bijzonder blij met Han van Midden als nieuwe burgemeester.

"Hij is een klasse kandidaat en wij weten zeker dat het een topburgemeester gaat worden." Volgens de Regt is Van Midden een perfecte verbinder, iemand met een groot netwerk, communicatief heel sterk en aimabel. "Precies wat wij in Roosendaal zoeken."

Fractievoorzitter Michael Yap van de PvdA in Roosendaal vindt het een goede keuze. "Wel verrassend denk ik, voor velen een onbekende in Brabant, maar een uitstekende kandidaat voor Roosendaal." Yap weet dat Van Midden zich goed verdiept heeft in de regio. "Als hij hier in oktober begint, leert hij het gebied goed kennen."

Koninklijk Besluit

De aanbeveling voor het burgemeesterschap in Roosendaal gaat nu naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Koning Willem-Alexander zet daarna zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit. Verwacht wordt dat de nieuwe burgemeester op 3 oktober wordt beëdigd.

Jacques Niederer (59) begon op 17 januari 2011 als burgemeester van Roosendaal. Daarvoor was hij raadslid in Bergen op Zoom, wethouder in Breda en burgemeester in zijn geboorteplaats Weert. Van 1998 tot en met 2002 zat hij namens de VVD in de Tweede Kamer. Wat hij nu gaat doen is nog onbekend.