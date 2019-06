Pinksteren wordt aardig, maar we zijn nog niet verlost van het wisselvallige weer

Wie denkt dat we na het hevige onweer van dinsdag- en woensdagnacht richting Pinksteren even af zijn van het wisselvallige weer heeft het mis. "Ik zie de komende dagen nog geen stabiele hogedrukperiode aankomen", vertelt Jordi Bloem van Weer.nl. "Het zijn de storingen - de lagedrukgebieden - die het Brabantse weer naar hun hand zetten."

Het hevige onweer van woensdagnacht ging gepaard met veel neerslag. "In Oirschot viel 31 millimeter, dat is een hele plens water", knikt Bloem. "Op heel wat andere plaatsen viel meer dan tien millimeter, in Fijnaart bijvoorbeeld vijftien. Maar goed, dat hebben we allemaal gehad. Twee nachten op rij, dat is heel heftig. Heel bijzonder. Maar deze donderdag is het droog."

Pittige buien en windvlagen

Ook vrijdag begint de dag goed, met een temperatuur van zo'n 25 graden en een 'wat waterige zon'. Maar overdag gaat de wind toenemen. "In open gebieden krijgen we windkracht vier, misschien vijf aan het Hollandsch Diep."

In de loop van de dag krijgen we meer bewolking en in de namiddag en de avonduren volgen weer pittige buien en windvlagen. "Daar gaan we weer", knikt Bloem. "Maar altijd plaatselijk, al dan niet geclusterd. Heftig weer, maar minder heftig dan de afgelopen nachten."

De weerman spreekt van 'een mooi begin, maar knetterend einde'. De wind komt uit het zuidoosten en heeft kracht vier of vijf. Die kan tijdens buien heftig zijn. "Tot 75 kilometer per uur als de wind uithaalt." Het KNMI heeft van vier uur 's middags tot zeven uur in de avond code geel afgegeven.

Depressie

Zaterdag krijgen we te maken met een depressie die over de Noordzee trekt. Aan zee staat dan windkracht acht, in het oosten windkracht vijf of zes. "Het waait dan stevig door", benadrukt Bloem.

Mogelijk krijgen we dan ook te maken met een paar buien, maar er zijn dan ook zonnige momenten en het wordt 19 of 20 graden. "Geen zwaar onweer, daar zijn we dan vanaf."

'Prima barbecueweer'

Zondag wordt het volgens Bloem 'helemaal aardig'. "De wind neemt dan namelijk af. De zon heeft zondag wel wat moeite om er doorheen te komen, maar het wordt 19 tot 22 graden. Prima barbecueweer!"

Het is nog een beetje vroeg om nu al in te schatten wat voor weer het maandag - tweede pinksterdag - wordt. Maar als Bloem de trend bekijkt, houdt hij er rekening mee dat het bewolkt wordt en dan niet droog blijft. "We zijn nog niet klaar met het wisselvallige weer. Het is totaal ander weer dan in deze periode vorig jaar."