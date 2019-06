Opnieuw zware onweersbuien op komst

Wie dacht dat we na dinsdagavond in rustiger vaarwater zouden komen, heeft het mis. Rond elf uur trekken vanuit België zware onweersbuien onze provincie binnen, al kan dat ook een uurtje eerder of later zijn. “Dat is verschrikkelijk moeilijk te voorspellen. De buien die gisteren vielen, lieten ook langer op zich wachten.”

Wateroverlast

Ongeacht het tijdstip, moet je rekening houden met flinke windstoten, hagel en heel veel regen. “Lokaal kan wel twintig tot dertig millimeter vallen. Wateroverlast is niet uit te sluiten”, denkt Huirne.

Dit soort buien weet Brabant goed te vinden omdat we nog steeds op de grens zitten tussen koele oceaanlucht en warme lucht in Duitsland. In het oosten van het land is het woensdag nog broeierig warm met temperaturen boven de 25 graden, terwijl de temperatuur in het westen slechts 17 graden is. Door die grote verschillen krijgen we opnieuw te maken met gedonder, al zorgt dat ongetwijfeld ook weer voor fraaie plaatjes.

Naar verwachting trekken de zwaarste buien woensdagnacht tussen een en twee uur weg.



De situatie woensdagavond om elf uur, volgens Buienradar.

Schade

Dinsdagavond sloeg de bliksem onder meer in Kaatsheuvel, Sprang-Capelle en Waalwijk in. Dat zorgde voor brand en schade aan woningen. Er vielen op diverse plaatsen in de provincie bomen om. Zo sneuvelde de unieke bevrijdingsboom in Eindhoven, die belangrijk was voor de buurt. Op meerdere plekken reden geen treinen vanwege omgevallen bomen.

Bekijk beelden van de storm dinsdagavond: