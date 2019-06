Monique vaart over de Zuid-Willemsvaart op zoek naar verhalen

Monique Broekman woont zelf aan de Zuid-Willemsvaart en heeft het kanaal in de loop der jaren zien veranderen. Van een drukke vaarroute voor transportschepen richting De Maas naar een steeds rustiger en meer toeristisch kanaal.

"Het is wat stiller geworden, maar zo veel mensen hebben een gevoel bij de Zuid-Willemsvaart. Ik ook. Het is voor mij een verbinding tussen verleden en heden, maar ook tussen verschillende plaatsen en steden."

Geborduurde portretten

Mensen die langs het kanaal wonen, konden hun persoonlijke verhalen insturen. Hieruit zijn zes mensen gekozen. Hun verhalen zijn verfilmd en Monique heeft hun portret geschilderd.

Op het schip worden activiteiten georganiseerd, waaronder een concert en een workshop touwslaan. Aan boord worden films vertoond met portretten van Bosschenaren en hun verhalen over de Zuid-Willemsvaart. Gebruiksvoorwerpen, foto's en materialen die met het kanaal te maken hebben, waaronder borduursels. "Oude foto's zijn geborduurd door mensen van het huiskamerproject 'Ut Meijerke'.

Onderweg nieuwe verhalen

Nu ligt de tjalk dus nog bij de Kasterenbrug in Den Bosch, maar het motorloze schip gaat later de hele Zuid-Willemsvaart af, om uiteindelijk in Luik te eindigen. Monique legt uit: "Via Veghel, Helmond en Weert gaan we naar Luik. Ook al omdat de Zuid-Willemsvaart in elk van die plaatsen toch weer een andere plek inneemt bij de bewoners. Onderweg hopen we dan weer nieuwe verhalen toe te kunnen voegen aan ons project."