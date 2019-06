Eerst brandden de kano's af, nu is er een vaarverbod na de storm: dubbel pech voor Rofra

De oorzaak is de storm van dinsdagavond. Daardoor zijn op tal van plekken tussen de Belgische grens en Boxtel bomen in en over de Dommel gevallen. Vanwege de veiligheid heeft waterschap de Dommel daarom voorlopig verboden om te kanoën in de Dommel.

Topdrukte

‘’Dit is redelijk uniek'', vertelt directeur Michel Geenen van het bedrijf. ''We hebben wel vaker problemen gehad door het weer, maar in deze mate hebben we dat nog nooit meegemaakt.'' Hoelang er niet gevaren mag worden, is niet bekend.

Het verbod is een nieuwe tegenslag. Op 7 mei brandde namelijk ’s nachts op het terrein van Rofra bijna driehonderd kano’s en kajakken af. Slechts enkele boten konden gered worden. ‘’Dit is het begin van het seizoen. Dat betekent normaal gesproken topdrukte voor ons.''

Schadepost: bijna één miljoen euro

Samen met zijn werknemers bouwde hij de afgelopen maand de kano-afdeling langzaamaan weer op van bijna nul naar honderdvijftig boten. "Een deel huren we van andere bedrijven. Een ander deel hebben we gekocht en er staan ook nog een aantal boten in bestelling bij de importeur." Genoeg is het nog niet. ‘’We hebben in het hemelvaartsweekend een aantal keer nee moeten verkopen."

Geenen was niet verzekerd voor de brand. ‘’In Nederland is het niet mogelijk om aanhangers die buiten staan te verzekeren.’’ De kosten voor het bedrijf lopen inmiddels richting het miljoen. "We moet nieuwe boten aanschaffen, kano’s huren in de tussentijd en een loods laten bouwen waar we alles in op kunnen slaan, zodat het niet nog een keer kan gebeuren."

'Een beetje triest'

De politie gaat uit van brandstichting. Wie er achter de brand zit, is nog niet duidelijk. "Hier word je wel een beetje triest van. We hebben in al die jaren miljoenen mensen een leuke dag kunnen bezorgen."

De directeur vervolgt: "Ik ben de eigenaar, maar Rofra is een beetje van iedereen. Het lijkt net alsnog iemand die mooie herinneringen van ons af probeert te pakken." Het lijkt volgens hem wel alsof iemand zijn bedrijf moedwillig kapot probeert te maken.

Het onderzoek naar de dader of daders loopt nog. Daarvoor is de politie nog op zoek naar getuigen.