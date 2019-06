Opruimen stormschade gaat nog weken duren, tot die tijd is het opletten geblazen

Overal takken en omgewaaide bomen. De schade in Eindhoven is enorm. Maar zoals bij het Ton Smitspark heeft zelfs boomrooier Maurice nog niet eerder gezien. Met donderend geraas kwamen dinsdagavond tientallen bomen naar beneden vallen.

"Het is een geluk dat de wind goed stond, anders was ons nieuwe dak beschadigd", zegt een bewoner. Een vrouw die haar hond uitlaat, noemt de schade een nachtmerrie: "Het lijkt hier wel oorlogsgebied".

Volgens Maurice van boomrooibedrijf Weijtmans zijn er 'levensgevaarlijke situaties' in de stad. Hij wijst op spelende kinderen tussen de bomen, maar ook op bomen die zo onstabiel zijn, dat ze ieder moment kunnen omvallen. "Dit is extreem", zegt Maurice. Hij denkt dat hij samen met zijn collega's nog weken bezig is met opruimen.

Overal rotzooi

Ook fietsers hebben veel last van de stormschade. Bij de Kanaaldijk-Zuid is een boom over het fietspad gevallen. "Overal liggen bomen en rotzooi, je kan amper goed rijden, dit is oppassen", zegt een jongen op een scooter. Hij hoopt dat de schade snel wordt opgeruimd: "Het kan nog wel paar dagen duren voordat we weer een zomergevoel krijgen, nu is het meer een stormgevoel".

De gemeente Eindhoven kreeg ongeveer 1600 schademeldingen. Ook verkeersborden, lichtmasten en bestrating liepen schade op. De gemeente raadt inwoners aan om goed te letten op hun eigen veiligheid. Vooral in parken en in het buitengebied is het extra opletten geblazen.