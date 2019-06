Jan (90) is de oudste radio-dj, maar daar merk je niks van: 'Ik kan er rustig 20 jaar vanaf liegen'

“Ik zeg altijd: ik ben niet oud maar op leeftijd.” Jan heeft net weer een golden oldie afgekondigd. Al 18 jaar is Jan de drijvende kracht achter ‘De Seniorenexpress’. Het programma bij de lokale radio is zijn eigen kindje: “Eigenlijk doe ik liever de interviews en de coördinatie van de gasten in plaats van plaatjes draaien.”

'Nooit om een babbeltje verlegen'

De techniek laat Jan liever over aan technicus Ad Nouws: “Jan is een perfecte mens om mee samen te werken. Hij was vroeger melkboer dus hij zit nooit om een babbeltje verlegen.

Deze donderdag interviewt Jan een vrijwilligster van de plaatselijke seniorenvereniging KBO. Met zijn vriendelijke stem stelt hij haar meteen op haar gemak en hij stelt losjes enkele vragen:

“Welke activiteiten doen jullie zoal?”

“De zomer staat voor de deur dus we gaan lekker fietsen. We maken iedere maand een dagtocht en we houden excursies."

“Tsja, je kunt niet iedereen tevreden houden”, vat Jan kundig samen.

'Koptelefoon opzetten!'

Interviews, tuintips, de razend populaire dialectenrubriek en natuurlijk de verzoekplaatjes. Ook deze aflevering van ‘De Seniorenexpress’ vliegt voorbij. Tegen elf uur klinkt de eindtune. “Jan, koptelefoon opzetten!”, maant technicus Ad. “Beste luisteraars, in de wetenschap dat we er volgende week weer zijn, wens ik jullie een goede dag en bedankt voor het luisteren”, kondigt Jan af.

Jan Mangnus (staand) met technicus Ad Nouws (foto: Erik Peeters)

Vrijdag wordt hij 90 jaar. “De meeste mensen reageren verbaasd. Vooral als ze mij niet kennen, geloven ze het vaak niet. Ik kan dus rustig twintig jaar liegen over mijn leeftijd.” Of alles nog werkt bij Jan? "Boven de gordel in ieder geval wel.” En ‘De Seniorenexpress’? “Ik ga door tot ik honderd ben.”