Klokkenspel op dak van LIPS-fabriek in Drunen weggehaald, maar het komt ook weer terug

Het carillon van de voormalige LIPS-fabriek in Drunen blijft hoe dan ook behouden voor het dorp. Die toezegging deed Blankers donderdag tijdens de ontmanteling van het beeldbepalende carillon. “Het blijft in ieder geval in deze buurt van het LIPS-terrein in Drunen staan.”

Veel inwoners van Drunen hebben zich de afgelopen maanden gemengd in de discussie over de toekomst van het carillon. Een grote meerderheid vond dat het carillon na de sloop van de voormalige LIPS-fabriekspanden, behouden moest blijven voor het dorp.

Succesvolle lobby

Dat het klokkenspel behouden blijft, moet voor de plaatselijke heemkundekring als een overwinning hebben gevoeld. Met Bart Beaard voorop heeft de vereniging de afgelopen maanden fors gelobbyd om het carillon voor Drunen te behouden.

"Wij zouden graag zien dat het carillon een plek krijgt in het groengebied, dat veel mensen nog kennen als het LIPS-park." Beaard was donderdag uiteraard ook bij de ontmanteling van ‘zijn’ carillon. “Ik vond het indrukwekkend om te zien, hoe de mensen van de Koninklijke Eijsbouts dit hebben gedaan. Ik vond het fantastisch.”

Koninklijke Eijsbouts bezig met de ontmanteling van het LIPS-carillon.

Klokken voorlopig opgeslagen bij de Koninklijke

De klokken uit het carillon worden voorlopig opgeslagen bij de Koninklijke Eijsbouts. Onderwijl zullen in Heusden en Drunen plannen moeten worden bedacht, waar en hoe het klokkenspel kan terugkeren. Maar, dat het terugkomt in Drunen is voor de volle 100 procent zeker, aldus de wethouder.