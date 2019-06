Dit zijn de nieuwe bestuurders van Brabant en dit gaan ze doen

Om tot een verdeling te komen waar alle vijf de partijen mee kunnen leven is gekozen voor zeven gedeputeerden in plaats van zes. Nieuw is de portefeuille veiligheid. Die wordt ingevuld door nieuwkomer Renze Bergsma (CDA) uit Woudrichem. Hij gaat ook over de portefeuille bestuur en beslist dus over provinciale herindelingen. Bergsma was eerder wethouder in Woudrichem en werkte als bestuurder bij de GGD West Brabant.

Martijn van Gruijthuijsen uit Tilburg gaat zich namens de VVD bezighouden met de Brabantse economie. Hij is sinds 2005 tot nu werkzaam geweest bij de Universiteit van Tilburg en zit sinds 2009 in het bestuur van de VVD.

Renze Bergsma (CDA) en Martijn van Gruijthuijsen (VVD) (Foto: provincie).

Van Gruijthuisens partijgenoot Christophe van der Maat uit Breda houdt net als de vorige periode de portefeuille verkeer. Ook gaat hij over de financiën.

Naast Renze Bergsma zal Marianne van der Sloot uit Den Bosch voor het CDA tot het provinciebestuur toetreden. Zij zal de post cultuur en sport voor haar rekening nemen. Ze was gemeenteraadslid in Den Bosch, fractievoorzitter van het CDA in de provinciale staten en van 2012 tot nu werkte ze als manager bij zorgverzekeraar VGZ.

Christophe van der Maat (VVD) en Marianne van der Sloot (CDA) (Foto: provincie).

D66 levert als derde partij één gedeputeerde. Dat is Anne-Marie Spierings uit Maaskantje, ze blijft in het nieuwe provinciebestuur verantwoordelijk voor het landbouwbeleid in Brabant. Opvallend: het CDA heeft hier als 'boerenpartij' dus het nakijken.

GroenLinks en PvdA nemen beiden met één gedeputeerde plaats in het provinciebestuur. Oud-Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) gaat zich storten op de Brabantse natuur.

Anne-Marie Spierings (D66) en Rik Grashoff (GroenLinks) (Foto: provincie).

Erik van Merriënboer uit Eindhoven (PvdA) krijgt ruimtelijke ordening. Van Merriënboer werkte als wethouder in Eindhoven en is sinds 2010 lid van de directieraad van de Provincie Noord-Brabant.