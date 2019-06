16 procent van de kinderen speelt nooit buiten: liever gamen of geen vriendjes om mee te spelen

16 procent van de Brabantse kinderen speelt nooit buiten. Dat is nog meer dan het landelijk gemiddelde (15 procent). Dat blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. Sinds het vorige onderzoek van twee jaar geleden is het aantal kinderen dat nooit buiten speelt, bijna verdubbeld.

Het onderzoek van Jantje Beton is gedaan onder 6200 ouders met kinderen tussen de 4 en 14 jaar oud in heel Nederland.

Liever gamen

Gemiddeld spelen kinderen 1 uur en 12 minuten per dag buiten. De kinderen die nooit buiten spelen, zitten liever binnen te gamen. Of ze spelen binnen omdat er geen andere kinderen zijn om mee buiten te spelen.

Ouders van kinderen die niet buiten spelen, zeggen dat ze de verkeerssituatie of de sociale omgeving buiten te onveilig vinden of zeggen te druk te zijn met werk of andere bezigheden.

Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon houden op 12 juni de jaarlijkse Buitenspeeldag. Er zijn dan veel activiteiten om kinderen aan te zetten om buiten te spelen en te sporten in hun eigen buurt.