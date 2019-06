Topdrukte verwacht in Den Bosch: 'We gaan laten zien dat we ook het Songfestival aankunnen'

Den Bosch stroomt dit weekend weer eens helemaal vol met Jazz in Duketown, het WK handboogschieten en het Libéma Open in Rosmalen. Na de 1,5 miljoen bezoekers in het Jeroen Boschjaar kijkt de Bosschenaar nergens meer van op. Volgens burgemeester Jack Mikkers kan de stad dit weekend ook laten zien dat ze klaar is voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival.

Mikkers weet dat de Bosschenaar een grote mond heeft en denkt dat de stad alles aan kan. De hoeveelheid mensen die dit weekend ontvangen wordt in de stad, laat feilloos zien dat zelfs de organisatie van het Songfestival geen probleem is.

Mikkers: "We hebben de logistiek in de stad om iedereen te krijgen waar hij of zij moet zijn. We hebben de Blauwe Engelen, onze vrijwilligers die alle bezoekers welkom heten, en natuurlijk het vervoer van en naar de locaties in de stad."

Volgende week wordt bekend aan welke eisen de stad moet voldoen om het Songfestival binnen te halen. Mikkers: "We zijn ervan overtuigd dat we het kunnen organiseren in de Brabanthallen. Samen met de kracht van Brabant laten we de Brabantse gastvrijheid zien in heel Europa."