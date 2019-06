Rechtbank verbiedt motorclub No Surrender: 'Gevaar voor openbare orde'

De motorclub No Surrender wordt verboden. De club van oprichter en inmiddels ex-leider Klaas Otto is in strijd met de openbare orde en wordt daarom verboden en ontbonden, aldus de rechtbank in Assen vrijdag.

Het Openbaar Ministerie (OM) had om het verbod en de ontbinding van de motorclub gevraagd. Motorclub No Surrender verheerlijkt volgens het OM geweld, verstoort de openbare orde en maakt zich schuldig aan afpersing en intimidatie. Daarom moeten de hele club en al zijn afdelingen worden verboden. De rechter gaf het OM vrijdag gelijk.

De rechtbank noemt No Surrender 'een gevaar voor de openbare orde'. Uit onderzoek van het OM blijkt dat een groot aantal leden van No Surrender structureel betrokken is (geweest) bij vele ernstige strafbare feiten. Het gaat in veel gevallen om misdrijven waarvan derden het slachtoffer zijn.

"Er is sprake van intimidatie, openlijke geweldpleging en afpersing. Van een vecht- of schietpartij in een woonwijk of uitgaanscentrum zijn veel omstanders getuige en lopen even zovelen het risico om onbedoeld slachtoffer te worden. Er is sprake van ongeoorloofd wapenbezit en van handel in wapens en verdovende middelen", aldus de rechtbank. De rechter vindt daarom een verbod noodzakelijk.

Klaas Otto

Oprichter Klaas Otto uit Bergen op Zoom zit momenteel in de gevangenis. Hij werd vorig jaar door de rechtbank in Breda veroordeeld tot zes jaar cel voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro. Klaas Otto en het Openbaar Ministerie gingen tegen deze uitspraak in beroep. Otto zit nu al zo'n twee jaar in de cel.

Hell's Angels

Een week geleden werd motorclub Hell's Angels ook verboden door de rechter. De club gaat in beroep tegen dit besluit. Bandidos was eerder al verboden en over een week komt er een uitspraak in hoger beroep over het verbod op motorclub Satudarah.