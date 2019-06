Tonneke is een begrip met haar rijdende winkel: 'Als ik mijn huur kan betalen, voel ik me rijk'

Beginpunt is de Koningshoeven, in het zuiden van de stad. Daar staat Tonneke's Rijdende Winkel gestald. 's Ochtends, iets na negen uur, komt Tonneke met een brede glimlach aangereden. Moeiteloos rijdt ze het enorme gevaarte uit de loods. Klaar voor de start. "Vinde gij 't goed als ik rook?" Het lijkt me slim hier 'ja' op te antwoorden en dat is maar goed ook. Want Tonneke houdt van haar sigaretje.

Tonneke rijdt haar rijdende winkel uit de loods: de werkdag kan beginnen.

Terwijl ze haar sjekkie rolt, zegt ze dat dit het mooiste is dat ze ooit in haar leven heeft gedaan. "De reacties van de mensen, de dankbaarheid. Kinderen staan bij mij op één. Ik schreef alles verkeerd op de borden." Ze bedoelt de krijtborden aan de buitenkant van de bus, waar Tonneke's aanbiedingen op staan. "En dan zeiden ze: wat staat er? De kinderen hebben mij leren schrijven."

Waslijsten

De motor start, we gaan op pad. Eerste bestemming: Tilburg Noord. Tonneke vertelt hoe het is begonnen: "Ik bracht aardbeien en aardappels rond bij de mensen. Als het slecht weer was, vroegen ze: kun je geen boodschappen meenemen? Maar ik kreeg hele waslijsten. Ik was meer boodschappen aan het doen dan aardbeien aan het rondbrengen."

Het is druk in Tonneke's Rijdende Winkel.

Tonneke heeft een bewogen verleden. Ze is zelfs een tijdje dakloos geweest. Maar toen ze weer een huis kreeg, kwam er structuur in haar leven en begon ze haar winkeltje. Op de bonnefooi, in de sociale wijken. Maar dat ging niet goed: "Na een jaar was ik kapot. Ik had de wagen te duur gekocht en te weinig geleend."

Ingestort

Tonneke begon met een flinke schuld. Ze ging door, maar na een jaar stortte ze in. Met hulp van een ondersteuningsprogramma van de gemeente Tilburg en de woningcorporaties kwam ze erbovenop.

Mede door het tv programma van Chantal Janzen kwam Tonneke er bovenop.

En toen kwam het tv-programma 'Chantal komt werken' van Chantal Janzen. "Ik dacht: wat komt er nou op me af? Zo veel positiviteit. Er kwam een heel ander publiek binnen. Ik kreeg de gunfactor."

Ook al heeft Tonneke nog steeds een flinke schuld, ze kijkt optimistisch naar de toekomst: "Ik ben hiermee begonnen en ik ga door tot m'n dood. Die wagen doe je niet alleen om geld te verdienen. Als ik m'n huur kan betalen en m'n gas en m'n licht, ben ik de rijkste vrouw van de wereld."