Wedden om een Bossche bol dat ik beter kan handboogschieten? [VIDEO]

En de tegenstand was niet mals. Roy Klaassen, de enige Nederlander die meedoet aan de WK para-handboogschieten, was wel in voor een weddenschap om een Bossche bol. De schietschijf staat bij echte wedstrijden op vijftig of zeventig, maar omdat Ilse het nog moet leren, werd die deze keer op acht meter neergezet. En zelfs dat was al lastig mikken...

Bekijk de video om te zien hoe het afliep...

Voor zijn motorongeluk was Roy niet zo sportief, maar sinds hij in een rolstoel zit heeft hij al van alles uitgeprobeerd. "Meteen na het ongeluk dacht ik: wat kan nog wel, in plaats van wat kan niet meer.", vertelt Roy. "Ik moest weer motorrijden en dat is gelukt." Hij is gaan skiën, paragliden en natuurlijk handboogschieten.

Dat lijkt misschien statisch, maar toch vind hij het net zo gaaf: "Ik hou van precisie en de pijl gaat wel tweehonderd kilometer per uur." Zijn hoofddoel is het behalen van een plaats op de Olympische spelen. Dat gaat dit WK waarschijnlijk nog niet lukken, maar hij heeft nog driekwart jaar om te trainen voor het EK. "Ik schat mijn kansen daar hoog in."