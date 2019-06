Leerlingen bouwden zelf een sloep om van Altena (D) naar Altena (NB) te peddelen... en dat lukte

De klus is geklaard!

WERKENDAM -

Op Fort Altena in Werkendam zijn de roeiers onthaald, die de afgelopen week 300 kilometer hebben geroeid van het Duitse Altena naar Altena in Brabant. De roeiploeg werd opgewacht door honderden medeleerlingen van het Willem van Oranjecollege én een apetrotse burgemeester Marcel Fränzel. “Dit is de jongste gemeente van Brabant en dit zijn de helden die daarbij horen.”