Bloed, zweet en tranen: Roeien van Altena naar Altena

Sinds Hemelvaartsdag zijn ze al onderweg, maar zaterdag moesten ze voor het eerst echt aan de riemen. In de brandende zon werd iets meer dan 25 kilometer afgelegd met als einddoel Mulheim an der Rhur, waar het begeleidingsschip Terra Nova lag afgemeerd. De tien roeiers lossen elkaar onderweg af, anders is het niet vol te houden. “Deze etappe was echt bloed, zweet en tranen”, zegt Ricardo

Roeiers lossen elkaar af

Ondanks de brandende zon waren leerlingen en begeleiders enthousiast over het verloop van de tweede etappe. “Ik vond het best wel goed gaan, het ging vooral rap”, zegt Tim die samen met Ricardo, Ivo en Boaz een flink deel van de etappe op zaterdag al hadden afgelegd en aan boord van de Terra Nova in afwachting waren van het tweede team roeiers.

Tolfrei door de sluis

Voor op schema (zoals dat heet) kwam de Willem van Oranje rond vijf uur zaterdagmiddag door de sluis bij Mülheim an der Ruhr. Moe en door de zon verbrand meerde de bemanning de sloep af bij de Terra Nova, waar de verhalen onmiddellijk los kwamen.

Het mooiste verhaal was het verhaal van de sluiswachter. “Hij had gehoord dat we uit Nederland kwamen en dat ze de boot zelf hebben gebouwd. Toen mochten we gratis door de sluis”, vertelt Martine Kant die de stuurvrouw is van de sloep.

300 kilometer roeien van Altena Duitsland naar Altena Brabant

Roeien op de Rijn

De route naar het Nederlands Altena wordt maandag vervolgd. Gevaren wordt dan onder meer op de Rijn. “Omdat dat de drukst bevaren rivier is van Europa zal ik met de Terra Nova een soort schild vormen”, vertelt schipper Jan Lock. “Het schip beschermt de roeiers dan tegen de enorme vracht en duwvaart schepen die op de Rijn varen.”

Donderdag verwachten de roeiers te arriveren bij het Nederlandse Altena, waarna vrijdag de finale afsluiting plaatsvindt in Fort Altena. Het fort wordt op die dag na een lange restauratie officieel heropend.