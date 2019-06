Onze 5 weekendtips: Havenfeesten, Hap Stap, Heksenhysterie en meer

1. Leurse Havenfeesten in Etten-Leur (vrijdag tot en met maandag)

Dit weekend is de 30e editie van de Leurse Havenfeesten . Er is muziek, een tentoonstelling, een jaarmarkt en ook een Montmartremarkt. Vrijdagavond begint het feest in het Havenkwartier. De andere dagen kun je er al ’s ochtends terecht. Het Havenkwartier is prima te voet of met de fiets te bereiken. Je fiets kun je in bewaakte stallingen in de buurt (Eikstraat en Lange Brugstraat) kwijt. Als je met het openbaar vervoer komt, brengen bus 215 en 216 je tot op 5 minuten lopen. Ga je met de auto volg dan de boordjes Etten-Leur-Noord. Je wordt zo naar gratis parkeerplekken geleid.

2. Jazz in Duketown in Den Bosch (vrijdag tot en met maandag)

In Den Bosch is het dit weekend gezellig maar druk. Het WK handboogschieten wordt in de stad gehouden en het is Jazz in Duketown. Nederlandse jazzgrootheden als Hans Dulfer en Benjamin Herman zijn er. Maar ook internationale topper Marcus Miller treedt op. Er zijn verschillende podia in de binnenstad. De meeste zijn buiten maar een aantal cafés heeft optredens binnen. De Bossche binnenstad is prima bereikbaar met de bus. Verder is het vanaf het station een minuut of tien lopen en dan ben je in het hart van de stad. Alle artiesten zijn gratis te zien.

3. Hap Stap Festival in Tilburg (vrijdag tot en met maandag)

Een lekker hapje eten mag natuurlijk ook niet ontbreken. In Tilburg grijpen ze dit extra lang weekend aan om het zich eens goed te laten smaken. Tijdens het Hap Stap Festival kan je de lekkerste gerechtjes uit de Tilburgse cuisine proeven. Moet je nog even trek kweken dan kan je altijd eerst even gaan dansen

maar er is ook theater en een speciale middag voor de kinderen. Het Hap Stap Festival begint vrijdag om 17.00 uur. De andere drie dagen kan je al om 14.00 uur aanschuiven. Het is allemaal in de binnenstad te doen, op een goede tien minuten lopen van het station. De hoofdingang is aan de Spoorlaan. Bij de Tivolistraat is een zij-ingang. Verschillende bussen zetten je in het centrum af. Er zijn meerdere parkeergarages voor wie met de auto komt.

4. Wilde planten plukken en eten in natuurgebied Keent (zondag)

Eten komt niet altijd uit een keuken. Natuurlijk niet. Je kunt ook in de natuur van alles eetbaars vinden. Maar wat kun je nou wel en wat kan je nou niet eten? Tijdens de themawandeling 'Plukken en eetbare planten' in natuurgebied Keent kom je het te weten.Om 10.00 uur begint de wandeling vanaf het infopunt aan de Zuijdenhoutstraat 2 in Keent. Voor 5 euro loop je mee en leer je in drie uur tijd alles wat je moet weten over eetbare planten. Eet smakelijk!

Kan je deze bessen wel of niet eten? Het antwoord leer je tijdens de wandeling

5. Heksenhysterie in Helmond (zondag)

Mensen die alles weten over de kracht van de natuur, zijn heksen. Tenminste dat werd altijd gedacht. Het was een van de manieren om een heks te ‘herkennen’. In de doorlopende theatrale voorstelling ‘Heksenhysterie’ wordt een verhaal verteld dat gebaseerd is op de waargebeurde heksenjacht in Peelland in 1595. Het begint om 11.00 uur in Kasteel Helmond. In de vijf uur daarna waan je je in de tijd van de heksenvervolging. Een kaartje kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen 4,50 euro. Voor museumkaarthouders is het gratis. Kasteel Helmond ligt in hartje Helmond en is gemakkelijk bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Met de trein stap je uit op station Helmond en loop je daarna in een kwartier naar Kasteel Helmond. Parkeren doe je bijvoorbeeld onder de Kasteel-Traverse en in parkeergarage Boscotondo.



Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!