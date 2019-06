Boerenorganisatie ZLTO is teleurgesteld in bestuursakkoord: 'Een koude douche voor de veehouderij'

Boerenorganisatie ZLTO is teleurgesteld in bestuursakkoord

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is teleurgesteld in het bestuursakkoord dat vrijdag werd gepresenteerd. De boerenorganisatie had gehoopt dat er iet zou veranderen wat de aanpassingen voor stallen van veehouders betreft, maar dat is niet het geval.

In Brabant moeten veehouders stallen ouder dan vijftien of twintig jaar uiterlijk in 2022 aanpassen aan nieuwe, strengere normen voor uitstoot van ammoniak. Dit besloot de provincie in 2017. Alleen voor specifieke groepen wordt deze eis een jaar uitgesteld. Veehouders in andere provincies van Nederland hoeven niets te doen.

Strengere normen

De ZLTO maakt zich grote zorgen over deze strengere normen. “Boeren staan voor grote investeringen die ze simpelweg niet kunnen betalen, laat staan terugverdienen”, zegt voorzitter Wim Bens van ZLTO. De organisatie heeft maandenlang deze boodschap bij de onderhandelde partijen op tafel gelegd.

De ZLTO is naar de rechter gestapt om te eisen dat het veehouderijbeleid wordt aangepast. De boerenorganisatie laat weten dat dat gewoon wordt doorgezet.

Het bestuursakkoord lijkt wel openingen te bieden voor uitzonderingen in het Brabantse veehouderijbeleid. Bijvoorbeeld wanneer de gevraagde ammoniaktechnieken er nog niet zijn. “Of die uitzonderingen ook echt toegestaan zullen worden, moet de komende tijd blijken”, zegt Bens.

