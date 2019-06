Verkwanselt GroenLinks Brabant verkiezingsbelofte door ruimte te laten voor mestverwerkingsfabriek?

"Zij hebben gedacht: GroenLinks gaat die mestfabriek wel even tegenhouden."Fractievoorzitter Hagar Roijackers van GroenLinks Brabant begrijpt de emoties van de partijgenoten van de GroenLinks-fractie in Oss heel goed, zo geeft ze aan. In Oss zijn woedend, omdat het vrijdag gepresenteerde provinciale bestuursakkoord ruimte laat voor de komst van de grootste mestfabriek van Europa naar Oss. En dat terwijl GroenLinks Brabant volgens de Ossenaren ook altijd mordicus tegen was.

'De provincie creëert ruimte voor schone en veilige mestverwerking binnen de kaders van de Verordening Ruimte'. Deze zin uit het bestuursakkoord is een enorme doorn in het oog van de Osse GroenLinks-fractie. "Wij zijn al jaren bezig ons te verzetten tegen de komst van de grootste mestverwerkingsfabriek van Europa naar Oss. Wij zien veel liever kleinschalige mestverwerking, op eigen terrein of kleinschalige fabrieken."

GroenLinks deed goede zaken tijdens de afgelopen provinciale verkiezingen. Het aantal Statenleden verdubbelde. En dat was goe nieuws voor de strijd tegen de mega-mestfabriek, zo dacht men in Oss. "We snappen heel goed dat als je gaat besturen, je concessies moet doen. Maar GroenLinks Brabant heeft zelfs campagne gevoerd met de boodschap: als je op ons stemt, dan komt dat ding er niet. Hagar Roijackers heeft zelf met een megafoon op parkeerplaatsen en pleinen gestaan om die boodschap te verkondigen."

LEES OOK: GroenLinks in Oss woedend op Brabantse fractie: komst mestfabriek niet uitgesloten



Pertinent niet waar, zegt Roijackers. "Dat is een interpretatie, dat zit in hun hoofd. Ik heb dat nooit zo stellig gezegd." Die stelligheid was ook helemaal niet mogelijk. Roijackers noemt het veehouderijdebat van 7 juli 2017. Daar werden belangrijke knopen doorgehakt over milieumaatregelen voor de veesector, maatregelen die de stikstofemissie moeten terugdringen. "Wij hebben toen dat hele pakket gesteund, omdat we het belangrijk vinden dat de natuur en het milieu zo min mogelijk schade wordt toegebracht."

Duivels dilemma

Door nu in de coalitie te zitten heeft ze de kans het toen uitgestippelde beleid uit te voeren. Maar dat betekent wel dat GroenLinks Brabant flink moest slikken op het gebied van de mestverwerking. Onderdeel van het hele pakket maatregelen was namelijk het besluit dat het mestoverschot naar verwerkingsfabrieken moet die op Brabantse industrieterreinen moeten worden gebouwd. En dat had Roijackers ook veel liever niet gehad. "Een duivels dilemma."

Roijackers benadrukt dat door toedoen van GroenLinks Brabant de mestverwerkingsfabrieken wel aan banden komen te liggen. En dat is volgens haar duidelijk zichtbaar in het bestuursakkoord zoals het er nu ligt. Daarin staat dat onder meer dat vergunningen voor industriële mestverwerking voor maximaal 15 jaar verleend mogen worden. Ook wordt permanente monitoring gevraagd van de stikstof-uitstoot.

Allemaal niet genoeg, vindt GroenLinks Oss, waar de verontwaardiging in elk geval bij sommigen partijleden groot is. Bij sommigen, zo zegt Roijackers. want saillant detail: op de algemene ledenvergadering was volgens haar veel steun voor het bestuursakkoord. "En er waren ook aanwezigen uit Oss die voor hebben gestemd. Er waren maar 2 tegenstemmers."