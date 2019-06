Waarom heeft NAC nog geen trainer gestrikt? Technisch directeur Tom van den Abbeele legt uit

En daar zal vrijdagavond geen verandering in komen, zo stelde de Belgische technisch directeur van NAC. “Maar het is lastig om aan te geven wanneer we wel met nieuws kunnen komen, dus een datum noemen gaat niet”, zegt Van den Abbeele. “We zijn nu bezig met de laatste puntjes op de ‘i’, ik schat in dat het een formaliteit is, maar je weet het nooit zeker in de voetballerij.”

Maar de vraag is natuurlijk waarom NAC zo stellig meldde dat er uiterlijk maandag een nieuwe trainer zou zijn. “Dat komt omdat het zo in de goede lijn lag. We dachten dat het zou lukken en dat denken we nu nog steeds. Het moge ook duidelijk zijn dat wij ook liever gisteren dan vandaag een nieuwe trainer hadden aangesteld.”

Verschillende namen passeerden de afgelopen tijd de revue, maar bij supporters staat de naam van Ruud Brood nog altijd bovenaan. De 56-jarige oefenmeester nam in april het stokje over van de opgestapte Mitchell van der Gaag en als het aan de supporters ligt, brengt Brood de club terug naar de eredivisie.

Plan A en plan B

Maar NAC liet via algemeen directeur Luuc Eisenga en technisch directeur Van den Abbeele weten dat de club met twee trainers in gesprek is, onder wie Ruud Brood. Maar volgens Van den Abbeele is de naam van Brood niet doorgestreept. “Zeker niet zelfs. We hebben twee interessante profielen, waarbij we een plan A en een plan B hebben, maar laat duidelijk zijn dat we vol voor plan A gaan en dat we dat zo snel mogelijk willen afronden. Maar nogmaals: dat zal vandaag (vrijdag, red.) nog niet het geval zijn.”