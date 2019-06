Ook met windkracht zes raken de boogschutters op het WK in Den Bosch gewoon de roos

Veel wind en stevige regenbuien hebben het de handboogschutters zaterdag knap lastig gemaakt op het wereldkampioenschap in Den Bosch. Maar het WK afgelasten was zeker niet aan de orde. De boogschutters raakten ondanks het slechte weer nog steeds moeiteloos de roos.

Terwijl de bomen heen en weer zwiepen op de Parade en de vlaggen strak staan, proberen de para-boogschutters de roos te raken. Met windkracht vijf tot zes is dat geen eenvoudige opdracht, zeker niet over een afstand van vijftig meter.

Compenseren

"In zo'n geval moeten de schutters 'steken', ze schieten dus een beetje tegen de wind in zodat de wind de pijl weer terug in richting de roos duwt", vertelt jurylid Marco de Veld.

Coach Pier Elzinga is helder: "De atleten moeten hier gewoon mee om kunnen gaan. Je kan erop trainen, in Nederland doen we dat, maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige schutters heel lastig is met dit weer."

Doorgang

Waar sommige evenementen vanwege het slechte weer en de harde wind zijn afgelast is daar bij het WK geen moment sprake van geweest. "Pas als het dichtbij onweert, gebeurt dat", zegt De Veld. Wat hem betreft is veiligheid het enige criterium voor het laten doorgaan van het handboogschieten.

Volgens de Nederlandse coach Pier Elzinga moeten de bomen op de Parade echt omwaaien wil het toernooi stilgelegd worden door de wedstrijdleiding. "Kijk, als de pijlen van de boog afwaaien en zo'n pijl alle kanten opschiet, dat is gevaarlijk. Dan moet je overwegen de boel tijdelijk te staken."

Coaching

Van dat alles is geen sprake geweest in Den Bosch. Wel ligt er een belangrijke taak voor de coaches van de schutters tijdens een winderige wedstrijd zoals deze. "Wij communiceren naar de schutters wanneer de wind een beetje gaat liggen en ze het beste kunnen schieten."

Wat dat betreft lijkt het boogschieten op het schansspringen, ook daar houden coaches de windrichting- en snelheid voortdurend in de gaten om de atleten de beste kans op een optimale score te geven.

Hoewel de omstandigheden in Den Bosch met regen en veel wind die ronddraait tussen de Sint Jan en de tribunes, alles behalve gunstig zijn, worden er toch veel negens en tienen geschoten. "Daaraan zie je dat dit de wereldtop is, die kunnen daar ondanks alles toch mee omgaan", zegt jurylid De Veld.