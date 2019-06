Woeste krijgers en heel veel zingeving: dit is het Vikingfestival Eindhoven [FOTO'S]

Onze fotograaf reisde terug in de tijd en legde het leven van de Vikingen vast (met een moderne camera, dat dan weer wel). Bekijk hier de foto’s.

Geen plek voor mobieltjes

Voor dit Vikingfestival zijn zo’n driehonderd levensechte Vikingen neergestreken in het PreHistorisch Dorp in Eindhoven. Ze komen van heinde en verre, uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland, Zweden en Denemarken. Allemaal volledig in stijl. Als fotograaf in spijkerbroek, val je wel een beetje uit de toon. En ook je mobiele telefoon laat je hier wel in je zak.



Een potje ouderwets vechten met zwaarden op het Vikingfestival.

Kinderen in zelfgemaakte pakken met leren slofjes vechten met schild en zwaard alsof hun leven ervan afhangt. Tot een van de jongens een zwaard in zijn oog krijgt en huilend het bos inrent. “Tja, dat hoort ook bij vechten”, zegt de ander benepen.

In de arena wordt ondertussen een vechtshow gehouden. Vanaf de overkant van het park komt het aroma je tegemoet: de middeleeuwse koks maken een nougat van honing en noten, er wordt een kip geroosterd en er blijkt er een grote pot runderstoof op een vuur te staan pruttelen.

De tijd staat stil

Een eindje verderop in het bos zijn de Vikingen met hun kampen neergestreken. Er hangt een heel relaxt sfeertje. Gezinnen die rondom een vuurtje zitten te fröbelen. De een is bezig met houtsnijwerk terwijl de ander met naald en draad een leren tas maakt. Koters huppelen vrolijk rond en vermaken zich met zand, takken en de bomen om zich heen. Voor deze Vikingen staat de tijd stil.

Rustig aan op Vikingfestival Eindhoven.

Wol verven met bladeren

Dat geldt ook voor Karin Rademakers uit Echt, ze is al tien jaar vrijwilligster bij het PreHistorisch Dorp. Ze zit naast een paar pannen die boven een vuur hangen en zijn gevuld met water, bladeren van een notenboom en met wol. “De bladeren en het water verkleuren naarmate ze langer in de pan liggen, eerst worden ze lichtgeel, dan groen en vervolgens bruin. Je haalt de wol eruit zodra het de gewenste kleur heeft gekregen. Zo kun je met heel veel soorten planten wol verven.”

Wol verven met behulp van bladeren.

Ze geniet van het werk dat ze doet. “Ik zal na het weekend weer moeten wennen aan de hectiek buiten het PreHistorisch Dorp. Het is hier lekker onthaasten.”



Nostalgisch uitje

Bart en Miriam uit Valkenswaard zijn bezoekers zonder bijpassende outfit maar wel echte fans van het park. “Ik kwam hier als klein jongetje al heel vaak, we woonden vlakbij. Een tijd geleden zijn we hier weer voor het eerst geweest, als nostalgisch uitje”, vertelt Bart. “We vonden het zo leuk, dat we er nu weer zijn. En dit blijkt een goed moment!”, valt Miriam hem bij.



Lekker kliederen met kleigrond.

Ergens verlang je op deze plek wel een beetje terug naar de tijd van de Vikingen. Een tijd waarin het leven veel 'langzamer' ging. Hoewel het er toen heel wat bloediger aan toe ging natuurlijk. Maar ach, laten we dat voor nu maar even vergeten.