Hoe zwaar is jouw camper? Veel kampeerders moeten hun huis op wielen laten 'afvallen'

Het komt vaak voor dat campers te zwaar zijn. Een derde van de bestuurders heeft geen idee hoe zwaar hun voertuig is volgens de Nederlandse Kampeerauto Club. Daarom organiseerde de belangenvereniging een gratis weging voor campers bij Chauffeurscafé Treurenburg in Den Bosch.

Vele tientallen campers kwamen er vrijdag en zaterdag naar de parkeerplaats van het chauffeurscafé. "Het stond hier vanochtend vroeg helemaal vol met zo'n veertig campers", vertelt directeur Stan Stolwerk van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). Hij spreekt van een succesvolle actie.

De bestuurders van de campers zijn veelal toch nieuwsgierig naar wat hun voertuig nou precies weegt. "Ik weet dat ik wel ongeveer goed zit, maar ik blijk nu maar 140 kilo over te hebben tot mijn maximumgewicht. Dat is toch wel krap", aldus één van de vele kampeerders.

Geen idee

"Dat is ook precies waarom we deze weging organiseren. Mensen hebben vaak geen idee hoe zwaar hun campers zijn en besteden er ook geen aandacht aan", zegt Stolwerk. Ook komt het meer dan eens voor dat mensen allerlei accessoires op de camper laten zetten die het voertuig veel zwaarder maken.

Juist op dat moment komt een bestuurder terug die eerder op de dag vierhonderd kilo te zwaar bleek te zijn bij de weging. Hij heeft in de tussentijd van alles uit zijn camper gehaald om weer op het toegestane gewicht te komen.

3500 kilo

Drieënhalve ton is het magische getal bij de camperweging. "Tot dat gewicht mag je een voertuig met een normaal rijbewijs rijden. Vaak kan je camper wel meer gewicht aan, maar dan moet dat wel op het kenteken staan en je moet een groot rijbewijs hebben", zegt Hans Verheijen van de NKC.

Hij raadt mensen aan gewoon het gewicht te volgen wat op het kenteken staat of op het typeplaatje aan de zijkant en/of onder de motorkap van de camper. "In Nederland is het heel simpel: 3500 kilogram en geen gram meer, want dan ben je in overtreding zonder juist rijbewijs en/of aangepast gewicht."

Risco's

Hoewel sommige campers wel degelijk meer gewicht aankunnen dan die 3500 kilo, is met een overbeladen camper rijden niet zonder risico. "Denk aan een langere remweg en extra slijtage op banden, vering en assen."

Daarmee houdt het volgens directeur Stolwerk niet op: "De boetes voor een te zware camper verschillen per land, maar die zijn fors. In geval van een ongeluk kan de verzekering bij een overbeladen voertuig zelfs besluiten de schade niet te dekken. Dat zijn serieuze consequenties."

Afvallen

Het terugdringen van overtollig gewicht is volgens de NKC-directeur niet heel moeilijk: "Vul de watertank voor twintig procent, laat boeken thuis en neem een e-reader mee en boodschappen doe je gewoon op het vakantieadres."

Goede tips, maar daarmee gaat een andere bestuurder het niet redden: "Ik heb de fiets van mijn vrouw niet bij me, de watertank is haast leeg en ik heb de voortent er ook niet in liggen." Hoe hij gaat 'afvallen' weet hij dus nog niet, "maar dat houdt het spannend", zegt hij met een lach.

Op de website van belangenvereniging NKC staan tips hoe je een camper op gewicht kan houden en 'afvallen' als dat nodig is.