Forum voor Democratie in Brabant: ‘Tegen schande aan dat wij niet in coalitie zitten’

Het nieuwe bestuur van Brabant werd afgelopen vrijdag gepresenteerd. VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA zitten de komende jaren op het pluche. Forum voor Democratie haakte af bij de coalitie-onderhandelingen, omdat de partij het niet eens kon worden met de VVD over het provinciale klimaatbeleid.



De lijsttrekker uit Bergen op Zoom kijkt nu het akkoord er is dan ook peinzend naar het nieuwe energiebeleid. “De provincie ziet de energietransitie nu als kerntaak. Maar dat is het helemaal niet. Dat beleid bepaalt de provincie niet zelf, maar de wet. We gaan heel veel geld uitgeven, tegen nul resultaat.”



Te groot provinciebestuur

De partijleider van de grote winnaar van de afgelopen Brabantse verkiezingen vraagt zich ook af waarom het provinciebestuur is uitgebreid. Voor de komende vier jaar heeft Brabant zeven gedeputeerden, in plaats van zes. De portefeuille Veiligheid en bestuur is nieuw. Die wordt ingevuld door Renze Bergsma van het CDA.



LEES OOK: Dit zijn de nieuwe bestuurders van Brabant en dit gaan ze doen

“Ik denk eerder dat er twee gedeputeerden vanaf hadden gekund”, aldus De Bie. “Het provinciebestuur dijt uit. En waarom? Is er meer werk? Volgens mij niet.”



Bekijk hieronder het hele interview met Eric de Bie in talkshow KRAAK van Omroep Brabant: