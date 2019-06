Gezin slaat op de vlucht voor eikenprocessierups: 'Zoontje bonkte tegen de muur van de pijn'

De ellende begon afgelopen week na de storm en onweersbuien. Robin van den Heuvel zette de voor- en achterdeur even open om de boel lekker door te laten waaien. Even later had heel het gezin, vader, moeder en twee kleine kinderen, last van rode bultjes en jeuk. De diagnose van het ziekenhuis: schurft of de waterpokken. Maar de boosdoener blijkt even later toch echt de eikenprocessierups te zijn.

Op de vlucht

De huilende kinderen en de jeuk en pijn werden het gezin teveel. Afgelopen week sloegen ze op de vlucht naar Zeeland. Nu zitten ze tijdelijk bij familie die onderdak biedt. De eikenprocessierupsen zitten in de bomen tegenover het huis van Robin. Volgens buurman André, die zelf ook onder de rode bultjes zit, zijn het er misschien wel een miljoen. Na de storm kwamen ze bij de huizen terecht en toen begon de ellende.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft vrijdag de rupsen bestreden met stofzuigers, maar er was geen beginnen aan: "Toen ik die mannen even uitnodigde voor een kop koffie, was het na de koffiepauze weer net zo erg", zegt André.

Uitschreeuwen van de pijn

Overdag is er van de eikenprocessierupsen weinig te zien. Al zit er wel een hele sliert op een rolluik. Maar zodra het af begint te koelen, dan duiken ze weer op. Robin durft niet terug naar huis te gaan. Hij laat op zijn telefoon een filmpje zien waarop te zien is hoe zijn twee jarig zoontje het uitschreeuwt van de pijn. De beelden gaan door merg en been.

Ook andere gezinnen in de straat hebben veel last van de eikenprocessierupsen. Dinsdag gaat Robin naar de gemeente om te vragen of ze snel actie willen ondernemen. Het geduld raakt bij sommige buurtbewoners al op: "Als het nog lang duurt, dan steken we die bomen wel in de fik".