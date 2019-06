‘Een ontzettend laffe actie’, Boze burgemeester Van den Belt over strooien van punaises bij Roparun

STEENBERGEN -

Burgemeester Ruud van den Belt is ontzettend boos over de actie van onbekenden die zondagochtend in Steenbergen punaises op de weg hadden gestrooid. Fietsende begeleiders aan de Roparun reden als gevolg daarvan lekke banden en liepen een forse vertraging op. “Een ontzettend laffe actie om zo’n goed doel te saboteren. Ik heb er geen woorden voor”, foeterde de burgemeester.