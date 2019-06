Koning opent meest geavanceerde insectenkwekerij van de wereld in Bergen op Zoom

Tijdens een rondleiding krijgt de koning alles te zien en te horen over hoe de productie werkt. Hij ontmoet verschillende experts. Willem-Alexander wordt vergezeld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Foto: Erik Peeters

Larven

Protix maakt voedsel uit eiwitten voor dieren zoals kweekvissen. De eiwitten komen uit de larven van insecten. Voornamelijk de zwarte soldatenvlieg is daar goed bruikbaar voor.

Het innovatieve bedrijf bestaat dit jaar tien jaar. In totaal werken er 110 werknemers. Protix is actief in vijftien verschillende landen. Oprichter en directeur Kees Aarts: “Wij zijn zeer vereerd dat we Koning Willem-Alexander mogen ontvangen tijdens de opening van onze state-of-the-art kwekerij in Bergen op Zoom."

