Vrouw die werd aangereden door motor ligt met meerdere breuken in ziekenhuis

De vrouw die maandag in Den Bosch werd aangereden door een motorrijder ligt met meerdere breuken in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. De motorrijder ging er na het ongeluk op de Churchilllaan vandoor en wordt gezocht.

De vrouw liep aan het begin van de avond op de Churchilllaan toen daar ook twee motorrijders reden. Zij wilde hen aanspreken op hun rijgedrag toen het misging. "Haar vriend vertelde me dat ze de motorrijder wilde tegenhouden omdat die verschrikkelijk hard reed. Dat is hier namelijk aan de orde van de dag. Levensgevaarlijk", vertelde een buurvrouw die vlak na het ongeluk hulp bood aan het slachtoffer.

Zij zag hoe de motorrijder ervandoor ging. Ook de tweede motorrijder sloeg op de vlucht. "De vrouw is door één motorrijder aangereden, maar we komen ook graag met die ander in contact", zegt een woordvoerder van de politie.

Motor in beslag

De motor van gevluchte bestuurder bleef wel achter op de Churchilllaan. "Die is in beslag genomen en wordt onderzocht", aldus de woordvoerder. Ook is er een petje achtergebleven. "Daarnaast zijn er in de buurt camerabeelden opgevraagd."