Helma's moeder rukte het insigne van het uniform van een Canadees: 'Dat ze dat durfde!'

Een van de Tilburgers die spullen heeft ingeleverd, is Helma Horvers. Haar moeder, Mies Vinks-Strijbosch, was in de oorlog fanatiek verzamelaar. Ze hield ook dagboekjes bij. Helma leest voor wat haar moeder schreef op die 27e oktober in 1944, de dag van de bevrijding: "Hier en daar kwamen wat mensen naar buiten. Het was ongeveer half tien. We zijn nog maar amper binnen of de sirenes beginnen te loeien. Vlug, vlug, met z'n allen de grote kelder in. De granaten gierden laag over het dak, met groot geweld."

Er was een granaat ontploft, vlak bij het huis van Helma's moeder. Dankzij haar bewaardrift is er nog bewijs van. In een blikje zitten de granaatscherven. En in de deur van de kast zit het gevolg: "Kijk, hier is een stuk van de granaat doorheen gegaan", wijst Helma op een gat in de binnenkant van de deur.

Helma Horvers leest voor uit het dagboek van haar moeder over de bevrijding van Tilburg.

Eindeloze stoet

Het verhaal gaat verder met een verslag van de bevrijding die dag: "De intocht van het geallieerde leger vanuit Moergestel, over de Koningshoeven, over de Baileybrug naar de Heuvel. Een eindeloze stoet van jeeps, vrachtwagens en kanonnen, tanks, geschut en soldaten. Het gejuich was oorverdovend."

Helma's moeder was toen 38 jaar oud. Het maakte grote indruk op haar. Ze verzamelde alles wat met de bevrijding te maken had. Zoals een vork die de Engelsen meebrachten. "Maar die hadden ze ingepalmd van de Duitsers. Dat is te zien aan het hakenkruis dat erop staat. Want de Duitsers waren wel heel trots op hun land, op hun hakenkruis en op hun Hitler."

Een vork met een hakenkruis. Eén van de verzamelde objecten van Helma's moeder.

Schietgeweer

Trots is Helma ook op de insignes. "Die hebben ze van de baretten af gehaald. Mijn moeder plukte alles wat maar los en vast zat van de uniformen af." Helma vindt het schitterend: "Dat ze dat dééd. Dat ze het durfde. En die Canadezen waren denk ik zo blij dat ze leuke mensen ontmoetten en niet altijd met hun geweer klaar hoefden te staan."

Parachute

Een zorgvuldig opgevouwd stukje vergeeld wit stof blijkt een kleine parachute te zijn. "Er waren droppingen door de Engelse piloten en daar hing van alles aan. Een fototoestel, kleine zendertjes of revolvers. Allemaal voor het verzet in Nederland."

De verzameling van Mies Vinks-Strijbosch, de moeder van Helma Horvers.

Vanaf 27 oktober is onder meer de verzameling van Mies Vinks-Strijbosch te zien in het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg. Dat had ze vast prachtig gevonden, denkt haar dochter. "Ge meugt het nóóit wegdoen, zei ze. En dat moest ik goed onthouden. Ze zei het soms wel drie keer achter elkaar. Want dit is het enige bewijs dat er is. Dit mag niet verwateren. Papieren kunnen vergaan, maar dit niet."