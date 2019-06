Pegida wil zaterdag bij de moskee gaan flyeren: 'Wij bepalen zelf wel waar we demonstreren'

Pegida gaat zaterdag toch de straat op in Eindhoven. Tegen de zin van de gemeente, die wil dat de anti-islambeweging volgende week woensdag op het Stadhuisplein komt protesteren. Pegida is nu van plan om toch zaterdag demonstratief te gaan flyeren voor de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven.

Volgens Pegida-voorman Edwin Wagensveld laat Pegida zich niet door de gemeente voorschrijven wanneer zijn club mag demonstreren. De gemeente Eindhoven liet dinsdag weten dat Pegida toestemming krijgt voor een demonstratie: volgende week woensdagavond vanaf zeven uur op het Stadhuisplein in het centrum van de stad. Pegida wilde bij de moskee demonstreren.

Onderhandelingen in de wind geslagen

Burgemeester John Jorritsma had de afgelopen tijd meerdere demonstratie-aanvragen van de rechts-radicale groep afgewezen. Volgens de gemeente is op het Stadhuisplein ook ruimte voor tegendemonstraties en is het een voor de politie beter beheersbare plek.

Met de keuze voor deze datum en plek burgemeester Jorritsma optimaal het demonstratierecht te faciliteren, terwijl ook de impact op de stad te overzien is. Over de nieuwe plannen van Pegida, wil de gemeente nog niets kwijt. "We gaan opnieuw met de politie kijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken", laat een woordvoerder weten.

Pegida had drie demonstraties aangevraagd voor 11, 12 en 13 juni. Gemeente en Pegida hadden volgens de gemeente overeenstemming bereikt voor het omzetten van de drie data in een datum: de 19e. Pegida ontkent dat. "Ik heb geen aanvraag gedaan voor de 19e", aldus Wagensveld, die spreekt van 'een lachertje'. "Wij willen bij een moskee demonstreren, niet bij een stadhuis. Het plein daar is bovendien een grote bouwput, daar gaan we niet staan."

Tegendemonstraties

In mei leidde een demonstratie 'tegen de islamisering' door zo'n twintig aanhangers van Pegida tot rellen vlakbij de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven. daarbij richtte een groep van zo'n driehonderd Turkse mensen zich tegen de demonstranten.

Inmiddels heeft de islamitische organisatie Oemmah Nederland een vergunning aangevraagd voor een tegendemonstratie. "Voor elke demonstratie die Pegida in Eindhoven mag houden, kondigt de moslimorganisatie een grote tegendemonstratie aan", laat zij op Facebook weten.