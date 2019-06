Pegida mag demonstreren in centrum van Eindhoven: 'Minder kans op wanordelijkheden'

Rellen tijdens een demonstratie in mei. Foto: René van Hoof

Pegida mag volgende week woensdagavond demonstreren op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dat laat de Eindhovense burgemeester John Jorritsma dinsdagmiddag weten.

Pegida had een demonstratie aangevraagd op 11, 12 en 13 juni. Die data zijn nu, in overleg met Pegida, samengevoegd op 19 juni. "Op basis van de Wet openbare manifestaties mag de burgemeester wijzigingen aanbrengen in datum, tijd en locatie", schrijft de gemeente.

De plek is ook anders dan Pegida in eerste instantie heeft aangevraagd. De anti-islambeweging wil graag bij een moskee demonstreren, maar daar is de burgemeester niet mee akkoord gegaan.

Plek voor tegendemonstratie

"De kans op wanordelijkheden is kleiner als een demonstratie van Pegida niet bij een moskee wordt gehouden", aldus het persbericht van de gemeente. Op het Stadhuisplein is er volgens de burgemeester plek voor tegendemonstraties en ook is het voor de politie 'een beter beheersbare locatie'. De gemeente gaat contact opnemen met de groepen die een tegendemonstratie hebben aangemeld.

De afgelopen weken mochten veel demonstraties van Pegida in de stad niet doorgaan, omdat de burgemeester bang was voor 'ernstig wanordelijkheden'. Eind mei ging het mis tijdens een demonstratie bij de Al-Fourqaanmoskee aan de Otterstraat in Eindhoven. Toen zorgden jongeren voor ongeregeldheden en bekogelden ze politie en demonstranten.

Ombudsman kritisch

Pegida vroeg daarna meerdere malen toestemming om te mogen demonstreren, maar steeds wees de burgemeester hun verzoek af. De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen keek kritisch naar de zaak en vond dat er goed gekeken moest worden of Pegida toch niet op een andere manier kon demonstreren. Toch stond de burgemeester, ondanks de kritiek, achter zijn beslissing om de demonstraties te verbieden, al noemde hij het wel een duivels dilemma.