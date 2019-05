'Verbieden Pegida-demonstratie is een enorm dilemma', zegt burgemeester van Eindhoven

De burgemeester zei vrijdagmiddag niet genoeg tijd te hebben om tot een zorgvuldig besluit te komen en meent dat de demonstratie te laat is aangevraagd. Een tegendemonstratie die is georganiseerd door Eindhovenaren gaat wel door. "Iedereen is welkom, iedereen mag demonstreren, maar het moet wel mogelijk zijn", aldus de burgemeester,

Pegida wil donderdagavond opnieuw demonstreren in Eindhoven. De anti-islamorganisatie wil met cartoons van de profeet Mohammed door de straten lopen en een steniging naspelen bij de Al-Fourqaanmoskee. De aanvraag is al verstuurd naar de gemeente. Jorritsma zegt 'dezelfde afweging' opnieuw te gaan maken bij het behandelen van de aanvraag van de extreemrechtse club.

Zorgvuldige afweging

Volgens Pegida-voorman Edwin Wagenveld liegt de burgemeester en meet hij met twee maten. “Eerst moest de demonstratie 48 uur van te voren worden aangekondigd, en nu is dat opeens drie werkdagen”, zegt Wagenveld. De voorman overweegt om naar de rechter te stappen.

De burgemeester zegt dat hij achter zijn besluit staat. "Ik wilde een zorgvuldige afweging maken. Afgelopen zondag is er veel gebeurd in de wijk. Veel politieagenten zijn ingezet en het heeft tot veel onrust geleid. Als ik binnen drie dagen een besluit moet nemen, dan is dat gewoon te kort dag."

"U wilt niet weten wat ik allemaal over me heen heb gekregen", besluit de burgemeester. "Het is niet altijd makkelijk om in de schoenen van een burgemeester te staan."