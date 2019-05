Pegida mag zondag niet opnieuw demonstreren bij Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven

Vorig weekend liep een demonstratie voor die moskee uit de hand. Honderden jongeren zochten de confrontatie toen Pegida met varkensvlees bij de moskee wilde barbecueën. Tien tegendemonstranten werden aangehouden.

Ook deze zondag wil(de) de anti-islambeweging bij de moskee barbecueën. Pegida vroeg de gemeente om toestemming, maar die kreeg het niet.

Haat en verdeeldheid

Tien Eindhovenaren riepen burgemeester John Jorritsma via een petitie op de nieuwe demonstratie te verbieden. “De boodschap die Pegida komt brengen, zet aan tot haat en verdeeldheid in onze stad en samenleving”, zo benadrukten zij. “Dit hoort geen podium te krijgen onder het mom 'vrijheid van meningsuiting'."

Eerder schreven de tien initiatiefnemers van de petitie al een brief naar het college van burgemeester en wethouders. Ook roepen ze stadsgenoten op om vrijdagmiddag vanaf halfvier een tegendemonstratie te houden.

Oemmah Nederland

Ook moslimbeweging Oemmah Nederland liet weten een tegendemonstratie te willen houden als Pegida zou mogen demonstreren van de gemeente Eindhoven.

"Mocht u onverhoopt toch toestemming voor een haatdragende anti-islam demonstratie willen verlenen dan zijn wij genoodzaakt om een tegendemonstratie te houden", liet de organisatie in een brief weten aan burgemeester Jorritsma. "Hiervoor zullen wij een grote menigte op de been brengen waarmee we de neonazi's onverrichter zake huiswaarts zullen sturen."