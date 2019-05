Pegida wil zondag opnieuw demonstreren bij Al-Fourqaan moskee Eindhoven

Pegida wil zondag opnieuw demonstreren bij de Al-Fourqaan in Eindhoven. De anti-islambeweging heeft ook weer een aanvraag gedaan om te barbecueën. “Als we ook maar één beperking krijgen van de gemeente, verplaatsen we de demonstratie naar de dag van het Suikerfeest”, vertelt Pegida-voorman Edwin Wagensveld tegen Omroep Brabant.

Afgelopen zondag ging het behoorlijk mis bij een demonstratie van Pegida bij de Al-Fourqaan moskee. Een grote groep tegendemonstranten zocht de confrontatie en moest door de Mobiele Eenheid (ME) op afstand worden gehouden. Tien tegendemonstranten werden aangehouden.

Pegida gaf daarna aan snel terug te zullen keren. “Wij houden vast aan ons grondrecht. Al moeten we hier nog tien keer naartoe komen”, zei Wagensveld kort na de demonstratie.

Deze week nog

Over die belofte laat Pegida geen gras groeien. “We hebben de aanvraag voor zondag gedaan, maar als we ook maar één beperking krijgen, als we bijvoorbeeld niet mogen barbecueën, verplaatsen we de demonstratie naar het Suikerfeest op 4 juni.”

De kans dat de gemeente een beperking oplegt is volgens Wagensveld ‘reëel’. “De burgemeester zal een behoorlijke druk voelen wanneer hij niet optreedt”, zegt hij. “Maar daar vragen ze om.”

Bij eerdere demonstraties kreeg Pegida ook beperkingen opgelegd. Zo mocht de beweging eerder deze maand ook niet barbecueën en werden er zwarte schermen om de locatie geplaatst. De beweging besloot toen de demonstratie af te blazen. Afgelopen zondag kreeg Pegida minder beperkingen, maar liep de demonstratie behoorlijk uit de hand en werd de demonstratie beëindigd door de politie.

