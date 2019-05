Pegida mag demonstreren in Eindhoven en dit keer komen er geen zwarte schermen

Die hekken en schermen waren eerder een belangrijke reden voor Pegida om een demonstratie die op 6 mei gepland stond in Eindhoven af te blazen. Aan de toestemming voor de demonstratie op 26 mei heeft de burgemeester van Eindhoven wel voorwaarden verbonden.

Zo krijgen de naar verwachting vijftig demonstranten een specifieke plek op de parkeerplaats bij de moskee toegewezen en ook mogen ze van de burgemeester niet barbecueën. Dit plan heeft Pegida wel aangekondigd. Hoe de demonstratieplek er precies uit gaat zien, kan de gemeente vrijdag nog niet zeggen. "Over de concrete invulling van de maatregelen zijn we nog in overleg met de politie", laat een woordvoerder weten.

De voorwaarden die de gemeente voor de demonstratie op 6 mei stelde, waren volgens Edwin Wagensveld van Pegida te streng. Ze mochten volgens hem alleen in een soort kooi met daaromheen een twee meter hoog hekwerk en nog eens een afzetting demonstreren. Ook mochten de betogers volgens hem niet veel geluid maken.

Pegida gaf toen aan in zo'n situatie niet te kunnen demonstreren.

'Te ingrijpend'

De zwarte schermen werden de vorige keer volgens een woordvoerder van de gemeente geplaatst 'om de kans op wanordelijkheden te verkleinen'. Na overleg met onder meer de politie is volgens hem besloten de doeken dit keer niet op te hangen omdat de de maatregel 'te ingrijpend was'.

Had de gemeente dit keer opnieuw besloten schermen te plaatsen dan was Pegida volgens Wagensveld naar de rechter gestapt. De gemeente is volgens hem aan het 'koorddansen' omdat ze 'niet zo goed raad weet met de demonstratie'.

Openbare orde en veiligheid

De voorwaarden die de gemeente nu stelt, zijn nodig om de openbare orde en veiligheid te garanderen. "Dit voor deelnemers, tegenstanders, moskeebewoners, buurtbewoners en voorbijgangers", zo schrijft de gemeente.

Voor de geplande wandeling via de Woenselse Markt naar de Al-Fourqaan moskee hebben de Pegida-demonstranten volgens de woordvoerder van de gemeente toestemming gekregen. De demonstratie zal volgens Wagensveld 'vreedzaam zijn'.



Tegendemonstraties?

Tegendemonstranten zetten hun aangekondigde protest op 6 mei wel door. Bij de gemeente zijn voor 26 mei nog geen tegendemonstraties bekend. Maar de gemeente houdt hier wel rekening mee, zo laat ze weten.

Burgemeester Jorritsma heeft het besluit om de demonstratie onder voorwaarden toe te staan, genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.