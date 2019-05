'Politie kon Pegida-demonstratie alleen maar beëindigen, anders was grof geweld nodig geweest'

De gemeente had geen andere keus dan de Pegida-demonstratie in Eindhoven zondag te beëindigen. Dat zegt loco-burgemeester Renate Richters tegen Omroep Brabant. Een tegendemonstratie, waarbij met stenen op de politie werd gegooid, liep flink uit de hand: "We constateerden dat de ME te veel geweld zou moeten gebruiken om de demonstratie door te laten gaan."

Richters had zondag de leiding over de situatie omdat burgemeester Jorritsma in het buitenland is. Volgens de plaatsvervanger was er van tevoren goed overleg geweest met de politie, Pegida en het bestuur van de Al-Fourqaan Moskee. Dit kon niet voorkomen dat het zondagavond flink uit de hand liep. Tien tegendemonstranten moesten uiteindelijk worden gearresteerd voor geweldpleging en belediging van de politie. Er raakten vier agenten lichtgewond.

Volgens Richters valt de gemeente niet te verwijten dat de demonstratie uit de hand liep. "We hebben er rekening mee gehouden dat er veel mensen op de been zouden komen. Maar je kan nooit alles weten. Uiteindelijk hebben de politie en ME ter plekke moeten besluiten hoe te handelen." Betogers gooiden onder meer met stenen naar de politie. Dit noemt Richters 'buiten alle proporties' en 'onacceptabel'.

'Grof geweld'

Richters zegt dat ze betreurt dat de demonstratie door de ongeregeldheden afgebroken moest worden. De Pegida-demonstranten moesten uiteindelijk met een bus onder politiebegeleiding vertrekken. "We vinden het heel spijtig dat dit moest. Onze insteek is dat mensen hun demonstratierecht mogen gebruiken."

Toch was het volgens de loco-burgemeester de enige mogelijke oplossing. "Wij kregen rond negen uur het bericht dat er door zo'n vierhonderd mensen een sit-in was georganiseerd op een kruispunt bij de moskee. De ME had grof geweld moeten gebruiken om daar doorheen te breken. Omdat het in een woonwijk was waar ook veel omstanders bij waren, was het niet verantwoord om geweld te gebruiken. Toen heb ik de afweging gemaakt om de demonstratie te stoppen."

Nieuwe demonstratie

Pegida-voorman Edwin Wagensveld kondigde eerder op maandag aan opnieuw te willen demonstreren. Richters wil nog niet zeggen of de gemeente deze demonstratie door zal laten gaan. "Er is nog geen officiële melding binnengekomen. Als ze dat doen dan gaan we weer een zorgvuldige afweging maken."