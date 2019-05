'Democratie mag wat kosten', burgemeester Jorritsma verdedigt Pegida-demonstratie

Voor de demonstratie die ze op 26 mei willen houden, heeft de gemeente gekozen voor ‘een wat transparantere’ aanpak, aldus Jorritsma.



Barbecue niet toegestaan

Er komen hekken zonder doeken of plastic te staan waar achter de mensen van Pegida mogen betogen, zo liet Jorritsma weten. Eerder deze maand was voor hekken met zwart plastic gekozen op basis van ervaringen van andere gemeenten, aldus de burgemeester. Hij zei verder dat de actievoerders op het terrein van de moskee niet mogen barbecueën en dat niet iedereen zal worden toegelaten.



Jorritsma wordt verweten in deze zaak te koorddansen, te balanceren tussen wat er wel of niet mogelijk of nodig is. De burgemeester kan zich hierin niet vinden: “Ik sta hier stevig in de schoenen. Bovendien: er is een recht op demonstratie ook al gebeurt dit achter hekken. Of de demonstratie goed zal verlopen, weten we pas naderhand. Dat valt van tevoren niet in te schatten.”



'Goede banen geleid'

Jorritsma gaat er vanuit dat de actie met de aangekondigde voorwaarden in goede banen zal worden geleid. Hij zei overigens niet te weten hoeveel euro er met de veiligheidsmaatregelen voor de eerder deze maand aangekondigde actie was gemoeid. Jorritsma: “Democratie mag wat kosten.”



Eerder deze vrijdag werd bekend dat hij toestemming heeft gegeven voor de demonstratie die Pegida op 26 mei wil houden. In tegenstelling tot de betoging die op 6 mei zou plaatsvinden, worden er dus geen zwarte schermen neergezet. Die hekken en schermen waren een belangrijke reden voor Pegida om die demonstratie op het laatste moment af te blazen. De organisatie is van plan het barbecue-verbod naast zich neer te leggen.