Pegida wil donderdag steniging naspelen en met Mohammed-cartoons door de straten lopen

Pegida wil donderdagavond opnieuw demonstreren in Eindhoven. De anti-islamorganisatie wil met cartoons van de profeet Mohammed door de straten lopen en een steniging naspelen bij de Al-Fourqaanmoskee. De aanvraag is al verstuurd naar de gemeente.

De gemeente Eindhoven staat Pegida niet toe om zondag te demonstreren bij de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven. De burgemeester zegt niet genoeg tijd te hebben om tot een zorgvuldig besluit te komen en meent dat de demonstratie te laat is aangevraagd. Een tegendemonstratie die is georganiseerd door Eindhovenaren gaat wel door.

Volgens Pegida-voorman Edwin Wagenveld liegt de burgemeester en meet hij met twee maten. “Eerst moest de demonstratie 48 uur van te voren worden aangekondigd, en nu is dat opeens drie werkdagen”, zegt Wagenveld. De voorman overweegt om naar de rechter te stappen.

Demonstratie escaleerde

Vorig weekend liep een demonstratie voor de Al-Fourqaanmoskee uit de hand. Honderden jongeren zochten de confrontatie toen Pegida met varkensvlees bij de moskee wilde barbecueën.

Tien tegendemonstranten werden aangehouden. Ook deze zondag wilde de anti-islambeweging bij de moskee barbecueën. Pegida vroeg de gemeente om toestemming, maar die krijgt het dus niet omdat het volgens de gemeente te kort dag is.

Eerdere demonstratie afgeblazen

Wagenveld zegt dat hij het schandalig vindt dat het geweld van afgelopen zondag niet door de burgemeester is veroordeeld. Pegida wilde eerder deze maand ook al demonstreren. Toen mocht de beweging niet barbecueën en werden er zwarte schermen om de locatie geplaatst. De beweging besloot toen de demonstratie af te blazen.