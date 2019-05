'Het is klaar met deze treiterdemonstraties', WEARE1 roept op demonstratie Pegida te verbieden

“Voor veel mensen in Eindhoven is de grens wel bereikt.” Dat vindt Marieke Stam. Ze roept samen met anderen het Eindhovense stadsbestuur op om de nieuwe, aangekondigde demonstratie van Pegida te verbieden. De anti-islambeweging wil komende zondag weer demonstreren bij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven.

Tien Eindhovenaren hebben WEARE1 opgericht. Ze roepen stadsgenoten op om vrijdagmiddag vanaf halfvier een tegendemonstratie te houden. Op het Stadhuisplein willen ze de burgemeester en andere bestuurders ‘wakker schudden’. “We willen dat de demonstratie zondag niet doorgaat of dat er in ieder geval beperkingen op worden gelegd. Als het wel doorgaat, dan niet bij de moskee. Niet in een woonwijk”, zegt Stam.

Brief naar B en W

Ook is er al een brief gestuurd naar het college van B en W van Eindhoven. ‘Voor ons is de maat vol en we vragen u met ons te zeggen: het is klaar met deze treiterdemonstraties’, staat er zoal in die brief. ‘Dit heeft niets meer met het recht van vrije meningsuiting te maken, dit is treiteren, niet alleen van moslims maar ook van onze democratie en van onze gemeente.’

LEES OOK: Buurt boos na rellen: 'Al die heisa omdat vijf man een speklap wil bakken bij de moskee' [VIDEO]

Pegida hield zondag een demonstratie bij de moskee aan de Otterstraat. Het liep uit de hand toen honderden jongeren met Turkse vlaggen de confrontatie opzochten. De grote groep zorgde voor ongeregeldheden en bekogelde de politie en demonstranten. Tien jongeren werden aangehouden.

"Het maakt me vooral heel erg verdrietig", vertelt Stam. “Pegida was eropuit om die jongeren te treiteren en uit de tent te lokken en dat is gebeurd. Vervolgens komen die jongeren weer negatief in het nieuws. Dat doet ons pijn.”

LEES OOK:Rust keert terug na grimmige demonstratie bij Al-Fourqaan Moskee in Eindhoven, tien aanhoudingen

'Voelen ons verslagen'

Nihal Altmis zit ook bij WEARE1. Een groep van onder meer vrijwilligers van participatiestichtingen en jongerenwerkers. Volgens haar riep de Pegida-demonstratie heel veel woede op. “Als praktiserende moslima dacht ik ook: even rustig zitten, tot rust komen en niet uit boosheid handelen”, zegt ze. “Dit kan toch niet in mijn of ons Nederland? In ons Eindhoven?”

“De politie had de jongeren de ruimte moeten geven om hun geluid te laten horen. Ik snap hun reactie toen ze die kans niet kregen. Ik keur het niet goed. Maar ik snap het wel”, zegt ze. “We zagen dit aankomen. We voelen ons verslagen”, vertelt Stam. “Ze worden uitgescholden, er wordt gezegd dat er geen plaats voor ze is in Nederland. Op een gegeven moment is het dan heel erg moeilijk dat te negeren.”

Stam hield eerder al een solidariteitsactie toen Pegida de eerste demonstratie aankondigde. Het gebied rondom de moskee werd opgevrolijkt met bloemen en stoepkrijt. De aangekondigde demonstratie ging op 6 mei uiteindelijk niet door, omdat de anti-islambeweging het niet eens was met de voorwaarden die de gemeente Eindhoven stelde. De actie vond afgelopen zondag alsnog plaats.

WEARE1 verwacht vrijdag een stuk of vijftig mensen bij de tegendemonstratie. “Maar liever meer natuurlijk. Iedereen is van harte welkom”, aldus Altmis.