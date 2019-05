Grimmige sfeer bij Pegida-protest bij Al-Fourqaan moskee in Eindhoven

20.20 uur:

Peloton ME'ers bij de moskee schermt de groep jongeren af. Mensen van de moskee proberen de menigte tot kalmte te manen.

20.05 uur:

Bij de moskee heeft zich een grote groep jongeren verzameld. De sfeer is volgens onze verslaggever ter plaatse zeer gespannen. Het is vooralsnog onduidelijk waar de Pegida-demonstranten zijn gebleven.

19.55 uur:

De sfeer onder grimmiger. De jongeren beginnen zich te roeren. Politie te paard voert enkele charges uit.

19.45 uur:

De ongeveer twintig Pegida-demonstranten lopen inmiddels met een geluidswagen in de Pastoor Peterstraat. De demonstranten zijn op weg naar de Al-Fourqaan moskee in de Otterstraat. Daar zullen zij enkele toespraken houden.

Protestmars

Verder wil Pegida bij de moskee 'Pegidasnacks' eten, een gefrituurde varkenslap. Voor de moslims is het Ramadan, wat betekent dat ze vasten en voor zonsondergang niets mogen eten.

En bij de moskee is al een tegengeluid tegen het Pegida-protest te horen. Aan het het van de moskee is een bord met de tekst 'Everyone is welcome' opgehangen.

Tegenhangers van Pegida hebben zaterdag en zondag bloemen in de heg bij de moskee gestoken. Ook is er een spandoek opgehangen.

Bloemen in de heg bij de Al-Fourqaan moskee. (Foto: Rob Engelaar)



Het protest werd op 6 mei op het laatste moment afgeblazen door Pegida. De organisatie was het niet eens met de maatregelen die door de gemeente Eindhoven waren getroffen. De demonstranten mochten toen alleen protesteren op een met zwarte hekken omringd parkeerterrein.

Openbare orde

Volgens burgemeester John Jorritsma gebeurde dat om de openbare orde te handhaven en om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen. Later kwam hij op die maatregel terug. Pegida mag nu op het parkeerterrein bij de moskee demonstreren. Er komen wel hekken te staan, maar zonder zwart plastic.

LEES OOK:'Democratie mag wat kosten', burgemeester Jorritsma verdedigt Pegida-demonstratie

De Al-Fourqaan moskee liet eerder aan Omroep Brabant weten niet uit te zijn op confrontaties. De imam zou opgeroepen hebben tot rust. "Geen reactie is de beste reactie."