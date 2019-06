Burgemeester Eindhoven staat achter verbod demonstratie Pegida ondanks pleidooi ombudsman

De burgemeester van Eindhoven staat nog altijd achter zijn besluit staan om een demonstratie van Pegida in zijn stad te verbieden. Dat zegt John Jorritsma in reactie op uitspraken van de Nationale Ombudsman. De ombudsman vindt dat de demonstratie te snel is verboden en dat de gemeente Eindhoven moet kijken of deze toch gehouden kan worden.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven besloot dinsdag voor de tweede keer dat de Pegida-demonstratie niet mag doorgaan, omdat hij bang is voor ‘ernstige wanordelijkheden’. Volgens de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen is dat onvoldoende reden om de demonstraties af te blazen.

LEES OOK: Ombudsman vraagt burgemeester Eindhoven om te onderzoeken hoe Pegida toch kan demonstreren

In een schriftelijke reactie laat de burgemeester weten dat hij het punt van de ombudsman snapt. "Sterker nog, zijn rapport was voor mij een bepalende reden om in november 2018 een demonstratie toe te staan van Kick Out Zwarte Piet, langs de inkomststoet van Sinterklaas."

'Geen lichtvaardige beoordeling'

Ook nu is weer gebruik gemaakt van het rapport van de ombudsman bij het beoordelen van Pegida-aanvragen, schrijft Jorritsma."Van de vier aanvragen heb ik er twee toegestaan, naast de moskee. Eén aanvraag was te laat, alleen de vierde is verboden. Over de volgende vier aanvragen buig ik me nog. Ik vind daarom niet dat er sprake is van lichtvaardig beoordelen van demonstraties die voor tumult kunnen zorgen." Jorritsma zegt hij daarbij de kritische reactie van de ombudsman zal laten meewegen.

De burgemeester vervolgt: "Ik heb inmiddels bewezen dat ik mij ten koste van onrust in de stad hard durf te maken voor het demonstratierecht. Daarbij durf ik de mensen in de stad die die overlast ondervinden, recht in de ogen te kijken. Vanwege dit grondrecht als pijler van onze democratie. Daarmee doe ik recht aan de opstelling van de ombudsman, denk ik."

LEES OOK: Jorritsma worstelt met duivels dilemma en zegt opnieuw nee tegen Pegida

'Beide belangen realiseren'

Jorritsma onderschrijft de rol van de ombudsman, maar legt uit dat iedereen zijn eigen keuzes maakt. "Iedereen in de samenleving speelt zijn eigen rol. De ombudsman controleert hoe de overheid omgaat met haar bevolking. Een burgemeester bewaakt de orde, veiligheid, gezondheid, welzijn en welvaart van zijn veelkleurige stad."

"Het eerste is een taak van juridisch toetsen, het tweede heeft te maken met het elke dag afwegen van belangen. Bij elke aanvraag van Pegida en van wie dan ook, doe ik mijn best om beide belangen te realiseren. Bij elke aanvraag opnieuw, zoals dat past bij onze dynamische samenleving. "

'Acceptabele balans'

De burgemeester concludeert: "Kortom, ik kom zowel op voor de belangen van mijn stad als ook voor het grondrecht om te kunnen demonstreren. Dat moet voor mij wel leiden tot een acceptabele balans en daarop heb ik nu gehandeld."

"Op dit moment sta ik voor de besluiten zoals ik ze heb genomen. De kritische reactie van de ombudsman is – net als andere reacties – voor mij zeker waardevol om mee te nemen in komende afwegingen."