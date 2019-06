Jorritsma worstelt met duivels dilemma en zegt opnieuw nee tegen Pegida

Op zondag 26 mei hield anti-islamorganisatie Pegida een demonstratie in Eindhoven, die uit de hand liep toen tegendemonstranten de confrontatie zochten. De tegendemonstranten gooiden midden in een woonwijk met stenen naar de politie. De mobiele eenheid voerde charges uit. De rellen leidden tot vernielingen aan onder meer auto's in de buurt van de moskee.

'Ernstige zorgen'

Pegida is na de heetgebakerde avond vastberaden opnieuw te komen demonstreren. Op 1 juni wilde de organisatie barbecueën en demonstreren.

Dat feest ging niet door, burgemeester Jorritsma gaf aan dat de aanvraag te laat kwam. Daarna wordt nog een keer een Pegida-demonstratie geweigerd op 6 juni. De reden: Jorritsma is bang voor 'ernstige wanordelijkheden'.



Je raadt het al, ook dit keer volgde direct een nieuwe aankondiging, op 8 juni wil Pegida demonstreren. "We hebben heel veel aanwijzingen dat er grote groepen tegendemonstranten komen, dan hebben we het over honderden. En dat heeft een hele grote impact op hoe we dat op een goede manier kunnen begeleiden. En daar heb ik ernstige zorgen over."

Duivels dilemma

Pegida stelt zich op het standpunt dat het recht om te demonstreren zo wordt ontnomen door mensen die geweld gebruiken. Het is daarmee een duivels dilemma voor Jorritsma, die de het recht om te demonstreren wil respecteren. "Dat heb ik ook bij Kick Out Zwarte Piet gedaan. En ook een keer bij Pegida, maar toen lieten ze in een appje weten toch maar niet te komen. De tweede keer kwamen ze wel en dat leidde tot grote wanordelijkheden. Met grote politie-inzet en schade, materieel en immaterieel, aanhoudingen. Niet door Pegida, maar door de tegendemonstranten."

"Inwoners recht aan kunnen kijken'

Samen met zijn adviseurs kwam Jorritsma dan ook tot de c onclusies dat een nieuwe demonstratie niet in de hand te houden is en dat gezocht moet worden naar alternatieven. "Ik moet de inwoners van mijn stad recht aan kunnen kijken en zorgen dat de schade beperkt blijft."

En dus zal Pegida ergens in de nabije toekomst haar mening mogen uiten, maar wel onder de voorwaarden die Jorritsma stelt. En dat betekent waarschijnlijk: niet bij een moskee of op een drukke plek. "U kunt zich voorstellen dat ik dan de veiligheid van de inwoners niet kan garanderen. En dan zullen we waarschijnlijk bij een kort geding-rechter komen. En ik hoop dat een rechter mij dan handvatten geeft om daar op een goede manier mee om te gaan. Want ja, het is een dilemma."