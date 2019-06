Duizelig van Pegida? Wij zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij

De anti-islamorganisatie Pegida kondigde begin mei aan dat ze op de eerste dag van de ramadan met varkensvlees wilden gaan barbecueën voor de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven. De demonstratie werd afgeblazen en er werden nieuwe demonstraties gepland.

Dinsdag, op de dag van het einde van de ramadan, heeft burgemeester John Jorritsma van Eindhoven voor de tweede keer besloten dat de Pegida-demonstratie niet door mag gaan, omdat hij bang is voor ‘ernstige wanordelijkheden’. Wat is er ook alweer allemaal in de tussentijd gebeurd? Een overzicht.

1 mei

Pegida kondigt aan dat het op maandagavond 6 mei een demonstratie wil houden op het parkeerterrein bij de Al-Fourqaanmoskee. De anti-islambeweging krijgt toestemming van de gemeente, maar mag niet gaan barbecueën zoals ze van plan was. Ook moet de demonstratie vroeger worden gehouden dan Pegida wilde: om acht uur moet de actie afgelopen zijn.

5 mei

Bij de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven zijn veiligheidsmaatregelen getroffen in verband met de aangekondigde Pegida-demonstratie. Rondom de moskee hangen extra camera’s en er geldt een parkeerverbod. Een handjevol mensen is het niet eens met de manifestatie en organiseert een solidariteitsactie. Ze hangen de heg om de moskee vol met bloemen en lieve teksten.

6 mei

De gemeente plaatst zwarte schermen waar Pegida achter moet demonstreren. Op het laatste moment blaast de anti-islambeweging de demonstratie af omdat de ‘voorwaarden te streng zijn’. De gemeente bestrijdt dat en zegt dat Pegida al op 29 april over de voorwaarden van de demonstratie is geïnformeerd.

13 mei

Pegida kondigt een nieuwe demonstratie aan voor zondagavond 26 mei. Ze willen vanaf het centrum van de stad naar de Al-Fourqaanmoskee lopen, waar ze volgens de aankondiging ‘onder het genot van een lekker stukje vlees naar enkele toespraken zullen luisteren’.

17 mei

Burgemeester Jorritsma geeft toestemming voor de demonstratie. Dit keer zullen er geen zwarte schermen worden neergezet. Wel krijgen de demonstranten een specifieke plek op de parkeerplaats toegewezen en mogen ze niet barbecueën.

26 mei

De demonstratie loopt uit de hand. Een groep jongeren heeft zich verzameld om een tegengeluid te laten horen, maar zij bekogelen agenten en Pegida-demonstranten met stenen. De mobiele eenheid voert charges uit om de Pegida-demonstranten en de tegendemonstranten uit elkaar te houden. Daarna keert de rust weer terug.

28 mei

Pegida kondigt weer een nieuwe demonstratie aan voor zondag 1 juni. Ook heeft de organisatie weer een aanvraag gedaan om te barbecueën.

31 mei

De gemeente geeft Pegida geen toestemming om opnieuw te demonstreren bij de Al-Fourqaan moskee. Burgemeester John Jorritsma zegt dat de demonstratie te laat is aangevraagd. Pegida doet meteen een nieuwe aanvraag voor donderdag 6 juni. Op het Stadhuisplein verzamelden zich 150 aanhangers van WEARE1 voor een demonstratie tegen Pegida.

4 juni

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft voor de tweede keer een Pegida-demonstratie verboden. Hij is bang voor 'ernstige wanordelijkheden'. Na het verbod kondigt Pegida een nieuwe aanvraag voor zaterdag 8 juni aan.